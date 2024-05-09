https://ria.ru/20240509/siriya-1945026885.html
ВКС уничтожили два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф
ВКС уничтожили два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф - РИА Новости, 09.05.2024
ВКС уничтожили два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф
ВКС России уничтожили два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах в провинции Хомс в Сирии, сообщил РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T22:07
2024-05-09T22:07
2024-05-09T22:07
в мире
россия
эт-танф
юрий попов
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_0669ffd3e7b07d40cd10cd895cacc37d.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. ВКС России уничтожили два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах в провинции Хомс в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "Ударами ВКС России поражены два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс. В результате ударов уничтожены не менее шести боевиков, а также склад боеприпасов и материальных средств", - сказал Попов на брифинге.
https://ria.ru/20240402/riski-1937351683.html
россия
эт-танф
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_85d61320bfd4dc28a6b1231146acc289.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, эт-танф, юрий попов, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Эт-Танф, Юрий Попов, Воздушно-космические силы России
ВКС уничтожили два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф
ВКС в Сирии уничтожили 2 пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф