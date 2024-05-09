https://ria.ru/20240509/siriya-1945026885.html

ВКС уничтожили два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф

ВКС уничтожили два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф - РИА Новости, 09.05.2024

ВКС уничтожили два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф

ВКС России уничтожили два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах в провинции Хомс в Сирии, сообщил РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T22:07

2024-05-09T22:07

2024-05-09T22:07

в мире

россия

эт-танф

юрий попов

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. ВКС России уничтожили два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах в провинции Хомс в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "Ударами ВКС России поражены два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс. В результате ударов уничтожены не менее шести боевиков, а также склад боеприпасов и материальных средств", - сказал Попов на брифинге.

https://ria.ru/20240402/riski-1937351683.html

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в мире, россия, эт-танф, юрий попов, воздушно-космические силы россии