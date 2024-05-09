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Wink и "КиноПоиск" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Wink и "КиноПоиск" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 09.05.2024
Wink и "КиноПоиск" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Таганский суд Москвы зарегистрировал административные протоколы, составленные в отношении онлайн-кинотеатров Wink и "КиноПоиск" за пропаганду ЛГБТ*-отношений,... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T19:36
2024-05-09T19:36
2024-05-09T19:36
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал административные протоколы, составленные в отношении онлайн-кинотеатров Wink и "КиноПоиск" за пропаганду ЛГБТ*-отношений, следует из базы данных столичных судов. Оба протокола поступили в суд 8 мая. За пропаганду нетрадиционных отношений в интернете обоим онлайн-кинотеатрам грозит штраф в размере от 1 до 4 миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. До этого компании уже штрафовали за распространение среди несовершеннолетних информации про ЛГБТ*, в протоколах речь шла о показах фильмов с ЛГБТ*-сценами, но без маркировки "18+".* Экстремистская организация, запрещенная в России
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москва, россия, кинопоиск, происшествия
Москва, Россия, Кинопоиск, Происшествия
Wink и "КиноПоиск" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Суд оштрафовал онлайн-кинотеатры Wink и "КиноПоиск" за пропаганду ЛГБТ
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал административные протоколы, составленные в отношении онлайн-кинотеатров Wink и "КиноПоиск" за пропаганду ЛГБТ*-отношений, следует из базы данных столичных судов.
Оба протокола поступили в суд 8 мая. За пропаганду нетрадиционных отношений в интернете обоим онлайн-кинотеатрам грозит штраф в размере от 1 до 4 миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
До этого компании уже штрафовали за распространение среди несовершеннолетних информации про ЛГБТ*, в протоколах речь шла о показах фильмов с ЛГБТ*-сценами, но без маркировки "18+".
* Экстремистская организация, запрещенная в России