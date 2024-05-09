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Мы готовы. Шольц сделал неожиданное заявление по Украине - РИА Новости, 09.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:37 09.05.2024 (обновлено: 10:27 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/sholts-1944856980.html
Мы готовы. Шольц сделал неожиданное заявление по Украине
Мы готовы. Шольц сделал неожиданное заявление по Украине - РИА Новости, 09.05.2024
Мы готовы. Шольц сделал неожиданное заявление по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что конфликт на Украине затянется, пишет Tagesschau. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T08:37
2024-05-09T10:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
олаф шольц
россия
нато
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что конфликт на Украине затянется, пишет Tagesschau. &quot;Всем нам ясно &lt;...&gt;, что мы должны быть готовы к тому, что эта война продлится дольше, чем нам бы хотелось&quot;, — сказал он.Кроме того, Шольц призвал европейские страны поставить Украине больше систем противовоздушной обороны Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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в мире, украина, олаф шольц, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олаф Шольц, Россия, НАТО
Мы готовы. Шольц сделал неожиданное заявление по Украине

Шольц: конфликт на Украине будет идти дольше, чем хотелось бы ЕС

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что конфликт на Украине затянется, пишет Tagesschau.
«

"Всем нам ясно <...>, что мы должны быть готовы к тому, что эта война продлится дольше, чем нам бы хотелось", — сказал он.

Кроме того, Шольц призвал европейские страны поставить Украине больше систем противовоздушной обороны Patriot.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Европа поддерживает Украину из последних сил
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОлаф ШольцРоссияНАТО
 
 
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