https://ria.ru/20240509/sholts-1944856980.html

Мы готовы. Шольц сделал неожиданное заявление по Украине

Мы готовы. Шольц сделал неожиданное заявление по Украине - РИА Новости, 09.05.2024

Мы готовы. Шольц сделал неожиданное заявление по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что конфликт на Украине затянется, пишет Tagesschau. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T08:37

2024-05-09T08:37

2024-05-09T10:27

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что конфликт на Украине затянется, пишет Tagesschau. "Всем нам ясно <...>, что мы должны быть готовы к тому, что эта война продлится дольше, чем нам бы хотелось", — сказал он.Кроме того, Шольц призвал европейские страны поставить Украине больше систем противовоздушной обороны Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html

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в мире, украина, олаф шольц, россия, нато