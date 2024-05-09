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В Вене провокаторы с украинскими флагами попытались помешать шествию - РИА Новости, 09.05.2024
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20:13 09.05.2024 (обновлено: 20:26 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/shestvie-1945010919.html
В Вене провокаторы с украинскими флагами попытались помешать шествию
В Вене провокаторы с украинскими флагами попытались помешать шествию - РИА Новости, 09.05.2024
В Вене провокаторы с украинскими флагами попытались помешать шествию
Провокаторы с украинскими флагами попытались помешать участникам акции, которые пришли почтить память советских воинов по случаю 79-летия Победы в центре Вены,... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T20:13
2024-05-09T20:26
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ВЕНА, 9 мая - РИА Новости. Провокаторы с украинскими флагами попытались помешать участникам акции, которые пришли почтить память советских воинов по случаю 79-летия Победы в центре Вены, полиция оттеснила их, передает корреспондент РИА Новости. Вечером в центре Вены началось шествие Бессмертного полка, сотни участников акции прошли колонной с фотографиями воевавших родственников, флагами России и знаменами Победы под песни военных лет от центральной площади Мария-Терезиен-Плац до площади Шварценбергплац в центре Вены, где расположен памятник героям Советской армии. К этому же монументу пришли провокаторы с украинским флагами. Они начали выкрикивать лозунги в громкоговорители и пытаться помешать акции памяти. Полиция сначала попыталась не допустить их контакта с участниками шествия, выстроив плотную преграду полицейскими машинами. Но провокаторы продолжили производить громкий шум, и правоохранители оттеснили их на значительное расстояние от монумента.
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Шествие "Бессмертного полка" в центре Вены
В центре Вены проходит шествие "Бессмертного полка". Сотни человек прошли с фотографиями воевавших родственников, флагами России и знаменами Победы под песни военных лет до площади Шварценбергплац, где расположен памятник героям Советской армии.
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в мире, вена, россия, день победы
В мире, Вена, Россия, День Победы
В Вене провокаторы с украинскими флагами попытались помешать шествию

В центре Вены провокаторы попытались помешать шествию в честь 79-летия Победы

© Pixabay / Pixabay / saarmaicaВид на Вену
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Pixabay / Pixabay / saarmaica
Вид на Вену. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 9 мая - РИА Новости. Провокаторы с украинскими флагами попытались помешать участникам акции, которые пришли почтить память советских воинов по случаю 79-летия Победы в центре Вены, полиция оттеснила их, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером в центре Вены началось шествие Бессмертного полка, сотни участников акции прошли колонной с фотографиями воевавших родственников, флагами России и знаменами Победы под песни военных лет от центральной площади Мария-Терезиен-Плац до площади Шварценбергплац в центре Вены, где расположен памятник героям Советской армии.
К этому же монументу пришли провокаторы с украинским флагами. Они начали выкрикивать лозунги в громкоговорители и пытаться помешать акции памяти. Полиция сначала попыталась не допустить их контакта с участниками шествия, выстроив плотную преграду полицейскими машинами. Но провокаторы продолжили производить громкий шум, и правоохранители оттеснили их на значительное расстояние от монумента.
Срыв акции Бессмертный полк в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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Вчера, 14:53
 
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