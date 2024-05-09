https://ria.ru/20240509/shestvie-1945010919.html

В Вене провокаторы с украинскими флагами попытались помешать шествию

В Вене провокаторы с украинскими флагами попытались помешать шествию - РИА Новости, 09.05.2024

В Вене провокаторы с украинскими флагами попытались помешать шествию

Провокаторы с украинскими флагами попытались помешать участникам акции, которые пришли почтить память советских воинов по случаю 79-летия Победы в центре Вены,... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T20:13

2024-05-09T20:13

2024-05-09T20:26

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ВЕНА, 9 мая - РИА Новости. Провокаторы с украинскими флагами попытались помешать участникам акции, которые пришли почтить память советских воинов по случаю 79-летия Победы в центре Вены, полиция оттеснила их, передает корреспондент РИА Новости. Вечером в центре Вены началось шествие Бессмертного полка, сотни участников акции прошли колонной с фотографиями воевавших родственников, флагами России и знаменами Победы под песни военных лет от центральной площади Мария-Терезиен-Плац до площади Шварценбергплац в центре Вены, где расположен памятник героям Советской армии. К этому же монументу пришли провокаторы с украинским флагами. Они начали выкрикивать лозунги в громкоговорители и пытаться помешать акции памяти. Полиция сначала попыталась не допустить их контакта с участниками шествия, выстроив плотную преграду полицейскими машинами. Но провокаторы продолжили производить громкий шум, и правоохранители оттеснили их на значительное расстояние от монумента.

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Шествие "Бессмертного полка" в центре Вены В центре Вены проходит шествие "Бессмертного полка". Сотни человек прошли с фотографиями воевавших родственников, флагами России и знаменами Победы под песни военных лет до площади Шварценбергплац, где расположен памятник героям Советской армии. 2024-05-09T20:13 true PT0M30S

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в мире, вена, россия, день победы