https://ria.ru/20240509/shestvie-1945008176.html
На Кипре прошла акция "Бессмертный полк"
На Кипре прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2024
На Кипре прошла акция "Бессмертный полк"
В День Победы на Кипре в городе Лимасоле состоялось шествие в рамках акции "Бессмертный полк", в котором приняли участие около трех тысяч человек, сообщили РИА... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T19:50
2024-05-09T19:50
2024-05-09T19:50
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АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. В День Победы на Кипре в городе Лимасоле состоялось шествие в рамках акции "Бессмертный полк", в котором приняли участие около трех тысяч человек, сообщили РИА Новости в Российском центре науки и культуры. "Колонну возглавил российский общественный деятель, заслуженный артист России Ян Осин, который пронес лампаду с частицей Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата. Участники пронесли 53-метровый флаг России, 30-метровую Георгиевскую ленту и 30-метровое Знамя победы, специально приготовленные российскими соотечественниками к этому великому празднику", - заявили в РЦНК. Ранее в четверг в Никосии и Лимасоле состоялись торжественные церемонии возложения цветов к мемориалам Второй мировой войны и Победы. В Ларнаке прошел молебен о погибших в ходе Второй Мировой войны. По всем крупным городам Кипра прошел автопробег. Более ста автомашин и мотоциклов из Пафоса, Лимасола, Никосии и Ларнаки провезли знамёна Победы, флаги России, Кипра, Греции, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и других стран, воевавших с фашизмом во Второй Мировой войне плечом к плечу.
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в мире, кипр, лимасол (район), россия, рцнк, день победы
В мире, Кипр, Лимасол (район), Россия, РЦНК, День Победы
На Кипре прошла акция "Бессмертный полк"
На Кипре в шествии "Бессмертного полка" участвовали около трех тысяч человек