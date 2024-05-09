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На Кипре прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2024
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19:50 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/shestvie-1945008176.html
На Кипре прошла акция "Бессмертный полк"
На Кипре прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2024
На Кипре прошла акция "Бессмертный полк"
В День Победы на Кипре в городе Лимасоле состоялось шествие в рамках акции "Бессмертный полк", в котором приняли участие около трех тысяч человек, сообщили РИА... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T19:50
2024-05-09T19:50
в мире
кипр
лимасол (район)
россия
рцнк
день победы
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АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. В День Победы на Кипре в городе Лимасоле состоялось шествие в рамках акции "Бессмертный полк", в котором приняли участие около трех тысяч человек, сообщили РИА Новости в Российском центре науки и культуры. "Колонну возглавил российский общественный деятель, заслуженный артист России Ян Осин, который пронес лампаду с частицей Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата. Участники пронесли 53-метровый флаг России, 30-метровую Георгиевскую ленту и 30-метровое Знамя победы, специально приготовленные российскими соотечественниками к этому великому празднику", - заявили в РЦНК. Ранее в четверг в Никосии и Лимасоле состоялись торжественные церемонии возложения цветов к мемориалам Второй мировой войны и Победы. В Ларнаке прошел молебен о погибших в ходе Второй Мировой войны. По всем крупным городам Кипра прошел автопробег. Более ста автомашин и мотоциклов из Пафоса, Лимасола, Никосии и Ларнаки провезли знамёна Победы, флаги России, Кипра, Греции, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и других стран, воевавших с фашизмом во Второй Мировой войне плечом к плечу.
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в мире, кипр, лимасол (район), россия, рцнк, день победы
В мире, Кипр, Лимасол (район), Россия, РЦНК, День Победы
На Кипре прошла акция "Бессмертный полк"

На Кипре в шествии "Бессмертного полка" участвовали около трех тысяч человек

© Фото : Российский центр науки и культуры на КипреПразднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Кипре
Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Кипре - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : Российский центр науки и культуры на Кипре
Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Кипре. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. В День Победы на Кипре в городе Лимасоле состоялось шествие в рамках акции "Бессмертный полк", в котором приняли участие около трех тысяч человек, сообщили РИА Новости в Российском центре науки и культуры.
"Колонну возглавил российский общественный деятель, заслуженный артист России Ян Осин, который пронес лампаду с частицей Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата. Участники пронесли 53-метровый флаг России, 30-метровую Георгиевскую ленту и 30-метровое Знамя победы, специально приготовленные российскими соотечественниками к этому великому празднику", - заявили в РЦНК.
Ранее в четверг в Никосии и Лимасоле состоялись торжественные церемонии возложения цветов к мемориалам Второй мировой войны и Победы. В Ларнаке прошел молебен о погибших в ходе Второй Мировой войны.
По всем крупным городам Кипра прошел автопробег. Более ста автомашин и мотоциклов из Пафоса, Лимасола, Никосии и Ларнаки провезли знамёна Победы, флаги России, Кипра, Греции, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и других стран, воевавших с фашизмом во Второй Мировой войне плечом к плечу.
Шествие Бессмертного полка в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
В Аргентине прошло шествие "Бессмертного полка"
4 мая, 19:48
 
В миреКипрЛимасол (район)РоссияРЦНКДень Победы
 
 
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