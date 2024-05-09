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Тысяча человек приняла участие в шествии ко Дню Победы на выставке "Россия" - РИА Новости, 09.05.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
16:25 09.05.2024 (обновлено: 19:36 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/shestvie-1944972294.html
Тысяча человек приняла участие в шествии ко Дню Победы на выставке "Россия"
Тысяча человек приняла участие в шествии ко Дню Победы на выставке "Россия" - РИА Новости, 09.05.2024
Тысяча человек приняла участие в шествии ко Дню Победы на выставке "Россия"
Более тысячи человек приняли участие в торжественной линейке и шествии в честь Дня Победы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:25
2024-05-09T19:36
выставка-форум "россия"
общество
россия
михаил брызгалов
день победы
выставка-форум "россия"
день победы — 2024
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Более тысячи человек приняли участие в торжественной линейке и шествии в честь Дня Победы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодняшний праздник, 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, отмечает вся страна. Это особенно чувствуется здесь, на шествии в рамках выставки "Россия". Мы благодарны всем его участникам: тут находятся и наши дорогие ветераны, и сотрудники выставки, и представители молодежных движений, и гости из разных частей России, в том числе из новых регионов. Это большое счастье — мы сегодня здесь все вместе", — сказала генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова.В линейке приняли участие представители "Движения первых", их родители и наставники, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, герои специальной военной операции, активисты молодежных патриотических организаций и сводный оркестр. Мероприятие началось с исполнения гимна России. Дирижировал оркестром заслуженный деятель искусств России Михаил Брызгалов. Участники "Движения Первых" вышли на сцену вместе с ветеранами. Они рассказали о своих родных, портреты которых держали в руках, — о фронтовиках Великой Отечественной и нынешних бойцах СВО.Затем объявили минуту молчания.После этого началось шествие, а в заключение сводный духовой оркестр выстроился у главной сцены и снова исполнил гимн России.
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общество, россия, михаил брызгалов, день победы, выставка-форум "россия", день победы — 2024
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Михаил Брызгалов, День Победы, Выставка-форум "Россия", День Победы — 2024
Тысяча человек приняла участие в шествии ко Дню Победы на выставке "Россия"

Более тысячи гостей приняли участие в шествии ко Дню Победы на выставке "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТоржественное шествие в честь 9 Мая на выставке "Россия"
Торжественное шествие в честь 9 Мая на выставке Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Торжественное шествие в честь 9 Мая на выставке "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Более тысячи человек приняли участие в торжественной линейке и шествии в честь Дня Победы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодняшний праздник, 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, отмечает вся страна. Это особенно чувствуется здесь, на шествии в рамках выставки "Россия". Мы благодарны всем его участникам: тут находятся и наши дорогие ветераны, и сотрудники выставки, и представители молодежных движений, и гости из разных частей России, в том числе из новых регионов. Это большое счастье — мы сегодня здесь все вместе", — сказала генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова.
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Вчера, 11:44
В линейке приняли участие представители "Движения первых", их родители и наставники, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, герои специальной военной операции, активисты молодежных патриотических организаций и сводный оркестр.
Мероприятие началось с исполнения гимна России. Дирижировал оркестром заслуженный деятель искусств России Михаил Брызгалов.
Участники "Движения Первых" вышли на сцену вместе с ветеранами. Они рассказали о своих родных, портреты которых держали в руках, — о фронтовиках Великой Отечественной и нынешних бойцах СВО.
Затем объявили минуту молчания.
После этого началось шествие, а в заключение сводный духовой оркестр выстроился у главной сцены и снова исполнил гимн России.
 
Выставка-форум "Россия"ОбществоРоссияМихаил БрызгаловДень ПобедыВыставка-форум "Россия"День Победы — 2024
 
 
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