https://ria.ru/20240509/shestvie-1944972294.html
Тысяча человек приняла участие в шествии ко Дню Победы на выставке "Россия"
Тысяча человек приняла участие в шествии ко Дню Победы на выставке "Россия" - РИА Новости, 09.05.2024
Тысяча человек приняла участие в шествии ко Дню Победы на выставке "Россия"
Более тысячи человек приняли участие в торжественной линейке и шествии в честь Дня Победы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:25
2024-05-09T16:25
2024-05-09T19:36
выставка-форум "россия"
общество
россия
михаил брызгалов
день победы
выставка-форум "россия"
день победы — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944982468_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1115590f94d60da81386ec614b774508.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Более тысячи человек приняли участие в торжественной линейке и шествии в честь Дня Победы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодняшний праздник, 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, отмечает вся страна. Это особенно чувствуется здесь, на шествии в рамках выставки "Россия". Мы благодарны всем его участникам: тут находятся и наши дорогие ветераны, и сотрудники выставки, и представители молодежных движений, и гости из разных частей России, в том числе из новых регионов. Это большое счастье — мы сегодня здесь все вместе", — сказала генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова.В линейке приняли участие представители "Движения первых", их родители и наставники, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, герои специальной военной операции, активисты молодежных патриотических организаций и сводный оркестр. Мероприятие началось с исполнения гимна России. Дирижировал оркестром заслуженный деятель искусств России Михаил Брызгалов. Участники "Движения Первых" вышли на сцену вместе с ветеранами. Они рассказали о своих родных, портреты которых держали в руках, — о фронтовиках Великой Отечественной и нынешних бойцах СВО.Затем объявили минуту молчания.После этого началось шествие, а в заключение сводный духовой оркестр выстроился у главной сцены и снова исполнил гимн России.
https://ria.ru/20240509/parad-1944900095.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944982468_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_e6d3562ff65a6dd08be31adc80f223e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил брызгалов, день победы, выставка-форум "россия", день победы — 2024
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Михаил Брызгалов, День Победы, Выставка-форум "Россия", День Победы — 2024
Тысяча человек приняла участие в шествии ко Дню Победы на выставке "Россия"
Более тысячи гостей приняли участие в шествии ко Дню Победы на выставке "Россия"
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Более тысячи человек приняли участие в торжественной линейке и шествии в честь Дня Победы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодняшний праздник, 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, отмечает вся страна. Это особенно чувствуется здесь, на шествии в рамках выставки "Россия". Мы благодарны всем его участникам: тут находятся и наши дорогие ветераны, и сотрудники выставки, и представители молодежных движений, и гости из разных частей России
, в том числе из новых регионов. Это большое счастье — мы сегодня здесь все вместе", — сказала генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова.
В линейке приняли участие представители "Движения первых", их родители и наставники, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, герои специальной военной операции, активисты молодежных патриотических организаций и сводный оркестр.
Мероприятие началось с исполнения гимна России. Дирижировал оркестром заслуженный деятель искусств России Михаил Брызгалов
.
Участники "Движения Первых" вышли на сцену вместе с ветеранами. Они рассказали о своих родных, портреты которых держали в руках, — о фронтовиках Великой Отечественной и нынешних бойцах СВО.
Затем объявили минуту молчания.
После этого началось шествие, а в заключение сводный духовой оркестр выстроился у главной сцены и снова исполнил гимн России.