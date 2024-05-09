https://ria.ru/20240509/sevastopol-1944384763.html

Освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков

Освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 09.05.2024

Освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков

В Великую Отечественную войну Севастополь был оккупирован германскими войсками 1 июля 1942 года. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T02:13

2024-05-09T02:13

2024-05-09T02:13

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В Великую Отечественную войну Севастополь был оккупирован германскими войсками 1 июля 1942 года. Советские войска к началу 1944 года в результате Мелитопольской (26 сентября – 5 ноября 1943 года) и Керченско-Эльтигенской десантной операции (31 октября – 11 декабря 1943 года) вышли к Перекопскому перешейку, захватили плацдармы на южном берегу Сиваша и на Керченском полуострове, блокировали с суши крымскую группировку немецких войск и создали условия для освобождения Крыма. Блокированная на полуострове 17-я армия, которой командовал генерал-полковник Эрвин Енеке, имела приказ удерживать Крым во что бы то ни стало. Однако одновременно с подготовкой к обороне полуострова командование 17-й армии разрабатывало план эвакуационных мероприятий, основная идея которых состояла в том, чтобы в течение шести-семи дней отвести войска в Севастопольский укрепленный район и в течение трех недель вывезти их морем. 8 апреля 1944 года 4-й Украинский фронт начал наступление на Крым. 11-12 апреля после прорыва немецких позиций в районе села Ишунь советские войска вышли на оперативные просторы полуострова. Германские войска отступили к Севастополю.15-16 апреля 4-й Украинский фронт и примкнувшая к нему Отдельная Приморская армия (с 18 апреля включена в состав 4-го Украинского фронта и переименована в Приморскую армию) вышли на подступы к Севастополю, где были остановлены организованной обороной противника на внешнем обводе Севастопольского оборонительного района. Маршал Александр Василевский, который как представитель Ставки Верховного Главнокомандования координировал действия всех привлекаемых к операции сил, и командующий 4-м Украинским фронтом Федор Толбухин попытались взять город с ходу и не допустить эвакуацию 17-й армии из Крыма. Однако предпринятые 19 и 23 апреля попытки были сорваны упорным сопротивлением немецких войск. Советское командование было вынуждено начать тщательную подготовку к штурму сильно укрепленного рубежа.После прорыва советских войск вглубь Крыма командование 17-й армии начало эвакуацию с полуострова в Констанцу (Румыния). К 20 апреля удалось вывезти 67 тысяч человек. Однако Гитлер не согласился с решением штаба 17-й армии и потребовал удерживать Севастополь. Перед войсками, оставленными в городе, была поставлена задача сковывать силы Красной армии и нанести ей как можно большие потери. 24 апреля эвакуация была прекращена. 1 мая на место Енеке, не верившего в возможность удержания Севастополя, фюрер назначил генерала Карла Альмендингера.Для обороны противник использовал мощную систему укреплений на подступах к городу, состоявшую из трех полос. Наиболее сильными узлами являлись Мекензиевы горы, Сахарная головка и особенно Сапун-гора, запиравшие все подступы к Севастополю и господствовавшие над окружающей местностью.17-я армия на начало боевых действия насчитывала 72 тысячи солдат и офицеров, около 1830 орудий и минометов, 50 танков и штурмовых орудий. Советские войска, вышедшие к Севастополю, имели 253 тысячи человек, 5333 орудия и миномета, 106 танков и самоходных артиллерийских установок.В соответствии с планом, утвержденным маршалом Василевским, отвлекающий вспомогательный удар наносился в полосе 2-й гвардейской армии в направлении Мекензиевых гор, восточного берега Северной бухты. Части советской армии должны были прижать противника к морю и уничтожить его, затем форсировать Северную бухту и овладеть восточной частью Севастополя. Главный удар наносился силами 51-й и Приморской армий на участке Сапун-горы, высоты севернее села Карань (сейчас село Флотское).5 мая после мощнейшей артиллеристской подготовки на вспомогательном направлении перешла в наступление 2-я гвардейская армия, заставив Альмендингера перебросить на этот участок часть войск с южного сектора немецкой обороны, где наносился главный удар. 7 мая на участке Сапун-гора – Карань после артподготовки войска 51-й и Приморской армий начали штурм Севастопольского укрепленного района и, прорвав вражескую оборону, овладели его ключевой позицией – Сапун-горой. 8 мая 2-я гвардейская армия взяла Мекензиевы горы и достигла Северной бухты. Благодаря таким действиям на северном секторе часть немецких войск оказалась отсечена от своих главных сил и прижата к морю.В это же время в полосе 51-й армии противник был оттеснен к внутреннему обводу Севастополя. Войска Приморской армии также вышли к внутреннему обводу, а кроме того, овладели населенным пунктом Карань. Создавались благоприятные условия для развития удара в направление мыса Херсонес.Поздним вечером 8 мая, получив доклад о том, что дальнейшая оборона Севастополя невозможна, Гитлер дал согласие на отступление на херсонесские позиции и эвакуацию 17-й армии.9 мая 2-я гвардейская армия захватила северный сектор и форсировала Северную бухту. 51-я армия также продолжила наступление, прорвавшись в юго-западную часть города. К исходу дня Севастополь был полностью освобожден советскими войсками.Остатки крымской группировки противника отошли на мыс Херсонес, где одна часть была эвакуирована силами флота и авиации вермахта, другая ликвидирована частями Красной армии. Последние очаги сопротивления были подавлены к полудню 12 мая.10 мая 1944 года в Москве был произведен салют 24 залпами из 324 орудий в честь советских войск, освободивших Севастополь от немецких захватчиков. 118 частей и соединений армии и флота получили почетное наименование – Севастопольских.8 мая 1965 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил Севастополю почетное звание "Город-герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, севастополь, великая отечественная война (1941-1945), социальный навигатор, освобождение. путь к победе