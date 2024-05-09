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Финляндия, Польша и страны Балтии усилят контроль по санкциям против России
Финляндия, Польша и страны Балтии усилят контроль по санкциям против России - РИА Новости, 09.05.2024
Финляндия, Польша и страны Балтии усилят контроль по санкциям против России
Финляндия, Польша и страны Балтии подписали соглашение об усилении контроля за соблюдением антироссийских санкций, сообщает в четверг таможня Финляндии. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T21:52
2024-05-09T21:52
2024-05-09T21:52
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Финляндия, Польша и страны Балтии подписали соглашение об усилении контроля за соблюдением антироссийских санкций, сообщает в четверг таможня Финляндии. "Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша подписали сегодня в Вильнюсе совместное соглашение об усилении и унификации контроля ЕС за соблюдением санкций против России", - сказано в пресс-релизе. Соглашение предусматривает совместные действия в отношении обязательств, налагаемых на производителей и экспортеров товаров. Например, представление экспортерами дополнительной документации, а также перечень других действий, направленных на борьбу с уклонением от санкций, сообщает таможня. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, финляндия, польша, владимир путин, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Финляндия, Польша, Владимир Путин, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
Финляндия, Польша и страны Балтии усилят контроль по санкциям против России
Финляндия, Польша и страны Балтии подписали договор по антироссийским санкциям