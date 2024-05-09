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США ввели экспортные ограничения против 37 китайских организаций

США ввели экспортные ограничения против 37 китайских организаций - РИА Новости, 09.05.2024

США ввели экспортные ограничения против 37 китайских организаций

США ввели экспортные ограничения против 37 организаций из КНР за действия против американской нацбезопасности, говорится в документе минторга страны. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T18:42

2024-05-09T18:42

2024-05-09T18:42

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ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. США ввели экспортные ограничения против 37 организаций из КНР за действия против американской нацбезопасности, говорится в документе минторга страны. "Бюро промышленности и безопасности вносит 37 организаций под регулирование администрирования экспорта (экспортные ограничения - ред.). Указанные организации из КНР определены как действующие против национальных интересов и иностранных политических интересов Соединенных Штатов", - говорится в документе. При этом часть введенных ограничений, как утверждается, связаны с якобы поставками товаров в Россию. В частности, по данным минторга США, это относится к компаниям AEE Shenzhen Yidian Aviation Technology, Beijing Zhongshang Dingsheng Mechanical and Electrical Equipment, Shenzhen Yidian Technology, China Electronics Technology Group Corporation Electronic и другим организациям.

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технологии, сша, китай, россия, в мире