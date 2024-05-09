https://ria.ru/20240509/sandu-1944877986.html

Санду приняла участие в возложении цветов на главном мемориале в Кишиневе

Санду приняла участие в возложении цветов на главном мемориале в Кишиневе - РИА Новости, 09.05.2024

Санду приняла участие в возложении цветов на главном мемориале в Кишиневе

Президент Молдавии Майя Санду вместе со спикером парламента и лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорем Гросу и европейским комиссаром по... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T10:08

2024-05-09T10:08

2024-05-09T10:27

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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду вместе со спикером парламента и лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорем Гросу и европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом в четверг приняла участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония прошла у памятника Скорбящей матери. Присутствовавшие почтили минутой молчания павших. Позже Санду вместе с Гросу и Ханом возложили цветы к памятным доскам павших в Великой Отечественной войне и к Вечному огню. На торжественной церемонии возложения цветов присутствовал также посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис, члены правительства и общественность. "Мы вспоминаем сегодня наших земляков, которые воевали во Второй мировой войне для возвращения мира на континенте. Сегодня мы празднуем мир, потому что 9 мая 1945 был первым днем мира на нашем континенте. И сегодня празднуем День Европы. Европа - самый продолжительный и успешный проект мира", - сказала Санду журналистам после завершения церемонии. Со своей стороны, спикер парламента Молдавии, лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу после возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе заявил, что главный урок той войны - это то, что "в любой войне нет победителей". "Мы должны усвоить урок, что в любой войне нет победителей, проигрывают все стороны. И самое трагичное, это человеческие жизни, которые потеряны и не восстанавливаются. И остаются боль и память, которые отмечают поколения и судьбы... Сегодня дополнительная возможность вспомнить тех, кто внес вклад в установление мира в Европе", - сказал Гросу журналистам. Ранее миссия Евросоюза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. При этом координационный комитет "Победа" заявил, что проведет 9 мая в Кишиневе традиционный марш Победы без политической символики. О своем намерении поддержать эту акцию ранее заявили представители соцпартии и блока "Победа". В мае прошлого года депутаты от ПДС предложили переименовать День Победы в День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне. В июне прошлого года правительство одобрило инициативу о переименовании праздника в День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне, который должен отмечаться 8, а не 9 мая. Парламент пока окончательно не одобрил этот инициативу. В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии в апреле прошлого года постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.

https://ria.ru/20231203/moldaviya-1913456059.html

https://ria.ru/20240508/mazheyks-1944616063.html

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944855361.html

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в мире, молдавия, кишинев, европа, майя санду, игорь гросу, йоханнес хан, евросоюз