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В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня Победы

В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2024

В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня Победы

Праздничный салют начался в Москве в четверг в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T22:03

2024-05-09T22:03

2024-05-09T22:31

день победы

москва

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный салют начался в Москве в четверг в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Праздничные фейерверки раскрасили московское небо в 22:00 по местному времени. Наблюдать за салютом можно со смотровой площадки на Воробьевых горах и из других точек города.В Минобороны заявили, что в ходе торжественного ритуала в течение 10 минут произведено 30 залпов праздничного артиллерийского салюта, а вечернее небо столицы украсило свыше 9 тысяч фейерверочных изделий различных цветов более чем 50 видов.Отмечается, что запуск фейерверков производился из 72 специальных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров и сопровождался 30 выстрелами из восемнадцати 76 миллиметровых артиллерийских орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.Для салюта предусмотрено 16 точек во всех административных округах города.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Праздничный салют в Москве в честь Дня Победы Праздничный салют в Москве в честь Дня Победы 2024-05-09T22:03 true PT11M10S

Салют на Воробьевых горах в Москве Салют на Воробьевых горах в Москве 2024-05-09T22:03 true PT1M00S

Люди смотрят салют в Москве Люди скандируют "Россия" во время салюта в Москве 2024-05-09T22:03 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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