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В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня Победы
В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2024
В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня Победы
Праздничный салют начался в Москве в четверг в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T22:03
2024-05-09T22:03
2024-05-09T22:31
день победы
москва
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный салют начался в Москве в четверг в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Праздничные фейерверки раскрасили московское небо в 22:00 по местному времени. Наблюдать за салютом можно со смотровой площадки на Воробьевых горах и из других точек города.В Минобороны заявили, что в ходе торжественного ритуала в течение 10 минут произведено 30 залпов праздничного артиллерийского салюта, а вечернее небо столицы украсило свыше 9 тысяч фейерверочных изделий различных цветов более чем 50 видов.Отмечается, что запуск фейерверков производился из 72 специальных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров и сопровождался 30 выстрелами из восемнадцати 76 миллиметровых артиллерийских орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.Для салюта предусмотрено 16 точек во всех административных округах города.
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Праздничный салют в Москве в честь Дня Победы
Праздничный салют в Москве в честь Дня Победы
2024-05-09T22:03
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PT11M10S
Салют на Воробьевых горах в Москве
Салют на Воробьевых горах в Москве
2024-05-09T22:03
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Люди смотрят салют в Москве
Люди скандируют "Россия" во время салюта в Москве
2024-05-09T22:03
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PT0M49S
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, москва, общество, видео
День Победы, Москва, Общество
В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня Победы
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный салют начался в Москве в четверг в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
2024-05-09T22:03
true
PT11M10S
В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня Победы
В Москве начался праздничный салют в честь 79-й годовщины Победы в ВОВ
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный салют начался в Москве в четверг в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Праздничные фейерверки раскрасили московское небо в 22:00 по местному времени. Наблюдать за салютом можно со смотровой площадки на Воробьевых горах и из других точек города.
В Минобороны заявили, что в ходе торжественного ритуала в течение 10 минут произведено 30 залпов праздничного артиллерийского салюта, а вечернее небо столицы украсило свыше 9 тысяч фейерверочных изделий различных цветов более чем 50 видов.
Отмечается, что запуск фейерверков производился из 72 специальных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров и сопровождался 30 выстрелами из восемнадцати 76 миллиметровых артиллерийских орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.
Для салюта предусмотрено 16 точек во всех административных округах города.