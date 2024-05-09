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В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2024
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22:03 09.05.2024 (обновлено: 22:31 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/salyut-1945026374.html
В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня Победы
В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2024
В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня Победы
Праздничный салют начался в Москве в четверг в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T22:03
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день победы
москва
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный салют начался в Москве в четверг в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Праздничные фейерверки раскрасили московское небо в 22:00 по местному времени. Наблюдать за салютом можно со смотровой площадки на Воробьевых горах и из других точек города.В Минобороны заявили, что в ходе торжественного ритуала в течение 10 минут произведено 30 залпов праздничного артиллерийского салюта, а вечернее небо столицы украсило свыше 9 тысяч фейерверочных изделий различных цветов более чем 50 видов.Отмечается, что запуск фейерверков производился из 72 специальных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров и сопровождался 30 выстрелами из восемнадцати 76 миллиметровых артиллерийских орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.Для салюта предусмотрено 16 точек во всех административных округах города.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Праздничный салют в Москве в честь Дня Победы
Праздничный салют в Москве в честь Дня Победы
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Салют на Воробьевых горах в Москве
Салют на Воробьевых горах в Москве
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Люди смотрят салют в Москве
Люди скандируют "Россия" во время салюта в Москве
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день победы, москва, общество, видео
День Победы, Москва, Общество
В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня Победы
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный салют начался в Москве в четверг в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
2024-05-09T22:03
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PT11M10S
В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня Победы

В Москве начался праздничный салют в честь 79-й годовщины Победы в ВОВ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный салют начался в Москве в четверг в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Праздничные фейерверки раскрасили московское небо в 22:00 по местному времени. Наблюдать за салютом можно со смотровой площадки на Воробьевых горах и из других точек города.
В Минобороны заявили, что в ходе торжественного ритуала в течение 10 минут произведено 30 залпов праздничного артиллерийского салюта, а вечернее небо столицы украсило свыше 9 тысяч фейерверочных изделий различных цветов более чем 50 видов.
Отмечается, что запуск фейерверков производился из 72 специальных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров и сопровождался 30 выстрелами из восемнадцати 76 миллиметровых артиллерийских орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.
Для салюта предусмотрено 16 точек во всех административных округах города.
 
День ПобедыМоскваОбщество
 
 
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