https://ria.ru/20240509/ryabkov-1944892884.html

Рябков: курс Запада вынуждает Россию усилить меры ядерного сдерживания

Рябков: курс Запада вынуждает Россию усилить меры ядерного сдерживания - РИА Новости, 09.05.2024

Рябков: курс Запада вынуждает Россию усилить меры ядерного сдерживания

Москва не вносила изменений в свою ядерную доктрину, но предупреждает США и Запад, что из-за их эскалационного курса вынуждена усиливать меры ядерного... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T11:15

2024-05-09T11:15

2024-05-09T11:31

россия

сша

сергей рябков

в мире

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Москва не вносила изменений в свою ядерную доктрину, но предупреждает США и Запад, что из-за их эскалационного курса вынуждена усиливать меры ядерного сдерживания, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Возможности для применения ядерного оружия первыми четко прописаны в военной доктрине и в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания. На данный момент никаких изменений на этот счет нет", - сказал Рябков."Но меняется сама обстановка, поэтому то, как соотносятся базовые документы в этой области с потребностями обеспечения нашей безопасности является предметом постоянного анализа. Мы предупреждаем наших противников, что их эскалационный курс, конечно, ставит нас перед необходимостью предпринимать шаги, которые фактически означают усиление мер сдерживания. И учение по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия является элементом этих усилий", - добавил он.

https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html

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россия, сша, сергей рябков, в мире