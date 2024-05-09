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Рябков: курс Запада вынуждает Россию усилить меры ядерного сдерживания - РИА Новости, 09.05.2024
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11:15 09.05.2024 (обновлено: 11:31 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/ryabkov-1944892884.html
Рябков: курс Запада вынуждает Россию усилить меры ядерного сдерживания
Рябков: курс Запада вынуждает Россию усилить меры ядерного сдерживания - РИА Новости, 09.05.2024
Рябков: курс Запада вынуждает Россию усилить меры ядерного сдерживания
Москва не вносила изменений в свою ядерную доктрину, но предупреждает США и Запад, что из-за их эскалационного курса вынуждена усиливать меры ядерного... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:15
2024-05-09T11:31
россия
сша
сергей рябков
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Москва не вносила изменений в свою ядерную доктрину, но предупреждает США и Запад, что из-за их эскалационного курса вынуждена усиливать меры ядерного сдерживания, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Возможности для применения ядерного оружия первыми четко прописаны в военной доктрине и в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания. На данный момент никаких изменений на этот счет нет", - сказал Рябков."Но меняется сама обстановка, поэтому то, как соотносятся базовые документы в этой области с потребностями обеспечения нашей безопасности является предметом постоянного анализа. Мы предупреждаем наших противников, что их эскалационный курс, конечно, ставит нас перед необходимостью предпринимать шаги, которые фактически означают усиление мер сдерживания. И учение по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия является элементом этих усилий", - добавил он.
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россия, сша, сергей рябков, в мире
Россия, США, Сергей Рябков, В мире
Рябков: курс Запада вынуждает Россию усилить меры ядерного сдерживания

Рябков: курс США и Запада вынуждает Россию усилить меры ядерного сдерживания

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Москва не вносила изменений в свою ядерную доктрину, но предупреждает США и Запад, что из-за их эскалационного курса вынуждена усиливать меры ядерного сдерживания, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Возможности для применения ядерного оружия первыми четко прописаны в военной доктрине и в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания. На данный момент никаких изменений на этот счет нет", - сказал Рябков.
"Но меняется сама обстановка, поэтому то, как соотносятся базовые документы в этой области с потребностями обеспечения нашей безопасности является предметом постоянного анализа. Мы предупреждаем наших противников, что их эскалационный курс, конечно, ставит нас перед необходимостью предпринимать шаги, которые фактически означают усиление мер сдерживания. И учение по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия является элементом этих усилий", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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