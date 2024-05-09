https://ria.ru/20240509/rozysk-1944932722.html

Рэпера Oxxxymiron* объявили в розыск в России

Рэпера Oxxxymiron* объявили в розыск в России - РИА Новости, 09.05.2024

Рэпера Oxxxymiron* объявили в розыск в России

Министерство внутренних дел России объявило в розыск музыканта Мирона Федорова (Oxxxymiron)*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T13:43

2024-05-09T13:43

2024-05-09T14:55

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

oxxxymiron (мирон федоров)

происшествия

санкт-петербург

украина

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Министерство внутренних дел России объявило в розыск музыканта Мирона Федорова (Oxxxymiron)*, следует из базы ведомства."Федоров Мирон Янович*. <...> Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.В начале 2022-го Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга оштрафовал Oxxxymiron* на 70 тысяч рублей за публичные призывы к сепаратизму, которые прокуратура усмотрела в видеоклипе музыканта на песню "Ойда".В октябре того же года Минюст включил исполнителя в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.В декабре его оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Поводом послужила видеозапись, опубликованная исполнителем во "ВКонтакте" в день начала спецоперации на Украине.Осенью прошлого года Замоскворецкий районный суд Москвы признал экстремистской песню Oxxxymiron* "Последний звонок". Как указали в прокуратуре, в треке есть "признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда его идей, а нахождение ее в свободном доступе "угрожает конституционному строю".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240420/reper-1941173079.html

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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), oxxxymiron (мирон федоров), происшествия, санкт-петербург, украина