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Рэпера Oxxxymiron* объявили в розыск в России - РИА Новости, 09.05.2024
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13:43 09.05.2024 (обновлено: 14:55 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/rozysk-1944932722.html
Рэпера Oxxxymiron* объявили в розыск в России
Рэпера Oxxxymiron* объявили в розыск в России - РИА Новости, 09.05.2024
Рэпера Oxxxymiron* объявили в розыск в России
Министерство внутренних дел России объявило в розыск музыканта Мирона Федорова (Oxxxymiron)*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T13:43
2024-05-09T14:55
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
oxxxymiron (мирон федоров)
происшествия
санкт-петербург
украина
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Министерство внутренних дел России объявило в розыск музыканта Мирона Федорова (Oxxxymiron)*, следует из базы ведомства."Федоров Мирон Янович*. &lt;...&gt; Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.В начале 2022-го Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга оштрафовал Oxxxymiron* на 70 тысяч рублей за публичные призывы к сепаратизму, которые прокуратура усмотрела в видеоклипе музыканта на песню "Ойда".В октябре того же года Минюст включил исполнителя в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.В декабре его оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Поводом послужила видеозапись, опубликованная исполнителем во "ВКонтакте" в день начала спецоперации на Украине.Осенью прошлого года Замоскворецкий районный суд Москвы признал экстремистской песню Oxxxymiron* "Последний звонок". Как указали в прокуратуре, в треке есть "признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда его идей, а нахождение ее в свободном доступе "угрожает конституционному строю".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), oxxxymiron (мирон федоров), происшествия, санкт-петербург, украина
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Oxxxymiron (Мирон Федоров), Происшествия, Санкт-Петербург, Украина
Рэпера Oxxxymiron* объявили в розыск в России

МВД РФ объявило в розыск рэпера-иноагента Oxxxymiron

© АГН "Москва"Рэпер Oxxxymiron*
Рэпер Oxxxymiron* - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© АГН "Москва"
Рэпер Oxxxymiron*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Министерство внутренних дел России объявило в розыск музыканта Мирона Федорова (Oxxxymiron)*, следует из базы ведомства.
"Федоров Мирон Янович*. <...> Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.
© Фото : МВД РоссииОриентировка на розыск Мирона Федорова (Оксимирон)*
Ориентировка на розыск Мирона Федорова (Оксимирон)* - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : МВД России
Ориентировка на розыск Мирона Федорова (Оксимирон)*
В начале 2022-го Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга оштрафовал Oxxxymiron* на 70 тысяч рублей за публичные призывы к сепаратизму, которые прокуратура усмотрела в видеоклипе музыканта на песню "Ойда".
В октябре того же года Минюст включил исполнителя в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
В декабре его оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Поводом послужила видеозапись, опубликованная исполнителем во "ВКонтакте" в день начала спецоперации на Украине.
Осенью прошлого года Замоскворецкий районный суд Москвы признал экстремистской песню Oxxxymiron* "Последний звонок". Как указали в прокуратуре, в треке есть "признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда его идей, а нахождение ее в свободном доступе "угрожает конституционному строю".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
 
РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Oxxxymiron (Мирон Федоров)ПроисшествияСанкт-ПетербургУкраина
 
 
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