https://ria.ru/20240509/rossiya-1944906189.html
Путин заявил, что у него нет сомнений в победе России
Путин заявил, что у него нет сомнений в победе России - РИА Новости, 09.05.2024
Путин заявил, что у него нет сомнений в победе России
Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России, одно из ключевых ее условий - мужество и героизм российских военных. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:59
2024-05-09T11:59
2024-05-09T12:22
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:162:3070:1889_1920x0_80_0_0_803d86371e5f5f0d6192779b75b692f9.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России, одно из ключевых ее условий - мужество и героизм российских военных."Сейчас мы знаем о случаях мужества, героизма. И это не от случая к случаю происходит, а это на постоянной основе практически. Это чрезвычайно важно, это одно из ключевых условий нашей победы. В этом у меня нет никаких сомнений", - заявил Путин на встрече с военнослужащими после инаугурации.
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944770221.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5858da8baa2557677f225c5f45849cd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность
Путин заявил, что у него нет сомнений в победе России
Путин заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России