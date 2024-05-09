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Путин заявил, что у него нет сомнений в победе России - РИА Новости, 09.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 09.05.2024 (обновлено: 12:22 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/rossiya-1944906189.html
Путин заявил, что у него нет сомнений в победе России
Путин заявил, что у него нет сомнений в победе России - РИА Новости, 09.05.2024
Путин заявил, что у него нет сомнений в победе России
Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России, одно из ключевых ее условий - мужество и героизм российских военных. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:59
2024-05-09T12:22
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России, одно из ключевых ее условий - мужество и героизм российских военных."Сейчас мы знаем о случаях мужества, героизма. И это не от случая к случаю происходит, а это на постоянной основе практически. Это чрезвычайно важно, это одно из ключевых условий нашей победы. В этом у меня нет никаких сомнений", - заявил Путин на встрече с военнослужащими после инаугурации.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность
Путин заявил, что у него нет сомнений в победе России

Путин заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России, одно из ключевых ее условий - мужество и героизм российских военных.
"Сейчас мы знаем о случаях мужества, героизма. И это не от случая к случаю происходит, а это на постоянной основе практически. Это чрезвычайно важно, это одно из ключевых условий нашей победы. В этом у меня нет никаких сомнений", - заявил Путин на встрече с военнослужащими после инаугурации.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Пентагон боится высоких издержек в случае победы России на Украине
8 мая, 18:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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