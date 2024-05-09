https://ria.ru/20240509/rossiya-1944906189.html

Путин заявил, что у него нет сомнений в победе России

Путин заявил, что у него нет сомнений в победе России - РИА Новости, 09.05.2024

Путин заявил, что у него нет сомнений в победе России

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России, одно из ключевых ее условий - мужество и героизм российских военных. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T11:59

2024-05-09T11:59

2024-05-09T12:22

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России, одно из ключевых ее условий - мужество и героизм российских военных."Сейчас мы знаем о случаях мужества, героизма. И это не от случая к случаю происходит, а это на постоянной основе практически. Это чрезвычайно важно, это одно из ключевых условий нашей победы. В этом у меня нет никаких сомнений", - заявил Путин на встрече с военнослужащими после инаугурации.

https://ria.ru/20240508/ukraina-1944770221.html

россия

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россия, владимир путин, безопасность