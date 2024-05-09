https://ria.ru/20240509/rossiya-1944883803.html

Россия переживает сложный, рубежный период, заявил Путин

Россия переживает сложный, рубежный период, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024

Россия переживает сложный, рубежный период, заявил Путин

Россия переживает сложный, рубежный период, судьба родины и её будущее зависит от каждого из нас, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T10:29

2024-05-09T10:29

2024-05-09T11:20

россия

владимир путин

общество

парад победы в 2024 году

день победы — 2024

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия переживает сложный, рубежный период, судьба родины и её будущее зависит от каждого из нас, сказал президент России Владимир Путин."Россия сейчас переживает сложный рубежный период, судьбы родины и её будущее зависит от каждого из нас. Сегодня, в день Победы, мы осознаем это ещё более остро и отчётливо, и неизменно равняемся на поколение победителей: отважное, благородное, мудрое", - сказал Путин, выступая на параде Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

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россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы 2024-05-09T10:29 true PT8M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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