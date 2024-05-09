https://ria.ru/20240509/rossiya-1944883803.html
Россия переживает сложный, рубежный период, заявил Путин
Россия переживает сложный, рубежный период, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024
Россия переживает сложный, рубежный период, заявил Путин
Россия переживает сложный, рубежный период, судьба родины и её будущее зависит от каждого из нас, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:29
2024-05-09T10:29
2024-05-09T11:20
россия
владимир путин
общество
парад победы в 2024 году
день победы — 2024
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия переживает сложный, рубежный период, судьба родины и её будущее зависит от каждого из нас, сказал президент России Владимир Путин."Россия сейчас переживает сложный рубежный период, судьбы родины и её будущее зависит от каждого из нас. Сегодня, в день Победы, мы осознаем это ещё более остро и отчётливо, и неизменно равняемся на поколение победителей: отважное, благородное, мудрое", - сказал Путин, выступая на параде Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы
Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы
2024-05-09T10:29
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РИА Новости
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россия, владимир путин, общество, парад победы в 2024 году, день победы — 2024
Россия, Владимир Путин, Общество, Парад Победы в 2024 году, День Победы — 2024
Россия переживает сложный, рубежный период, заявил Путин
Путин: судьба родины и ее будущее зависит от каждого из россиян