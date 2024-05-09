https://ria.ru/20240509/rossiya-1944870530.html

Краснов: в мире нет силы, которая смогла бы победить российский народ

Краснов: в мире нет силы, которая смогла бы победить российский народ - РИА Новости, 09.05.2024

Краснов: в мире нет силы, которая смогла бы победить российский народ

Генпрокурор России Игорь Краснов в поздравлении с Днём Победы заявил, что в мире не было и не будет такой силы, которая смогла бы победить российский народ. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T09:46

2024-05-09T09:46

2024-05-09T09:46

россия

игорь краснов

день победы — 2024

общество

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944428440_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_18fc4b42139cd7d58bd6251e06eea16b.jpg

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов в поздравлении с Днём Победы заявил, что в мире не было и не будет такой силы, которая смогла бы победить российский народ. "Не было и не будет такой силы, которая смогла бы победить наш народ. Мы всегда будем защищать свою землю, укреплять традиции патриотизма, единства, преданного служения Отечеству", - сказал он.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, игорь краснов, день победы — 2024, общество, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)