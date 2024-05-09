https://ria.ru/20240509/rossiya-1944870530.html
Краснов: в мире нет силы, которая смогла бы победить российский народ
Краснов: в мире нет силы, которая смогла бы победить российский народ - РИА Новости, 09.05.2024
Краснов: в мире нет силы, которая смогла бы победить российский народ
Генпрокурор России Игорь Краснов в поздравлении с Днём Победы заявил, что в мире не было и не будет такой силы, которая смогла бы победить российский народ. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T09:46
2024-05-09T09:46
2024-05-09T09:46
россия
игорь краснов
день победы — 2024
общество
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов в поздравлении с Днём Победы заявил, что в мире не было и не будет такой силы, которая смогла бы победить российский народ. "Не было и не будет такой силы, которая смогла бы победить наш народ. Мы всегда будем защищать свою землю, укреплять традиции патриотизма, единства, преданного служения Отечеству", - сказал он.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, игорь краснов, день победы — 2024, общество, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
Россия, Игорь Краснов, День Победы — 2024, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)
Краснов: в мире нет силы, которая смогла бы победить российский народ
Краснов: в мире не было и не будет силы, которая смогла бы победить народ России