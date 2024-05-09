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В Хельсинки осквернили памятник советским военным
В Хельсинки осквернили памятник советским военным - РИА Новости, 09.05.2024
В Хельсинки осквернили памятник советским военным
Памятник советским военнослужащим осквернили в Хельсинки, заявили РИА Новости в посольстве России в Финляндии. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T18:09
2024-05-09T18:09
2024-05-09T18:09
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Памятник советским военнослужащим осквернили в Хельсинки, заявили РИА Новости в посольстве России в Финляндии. "Утром 9 мая посольство получило информацию об осквернении захоронения советских военнослужащих в Хельсинки. Незамедлительно вызвали на место инцидента полицию. Правоохранители зафиксировали причиненный ущерб, приступили к необходимым следственным действиям", — заявили в дипмиссии. Памятник был залит краской. Усилиями сотрудников и неравнодушных российских соотечественников наиболее заметные следы повреждений удалось устранить, отметили в посольстве. "Вопрос о полном восстановлении памятника будем решать с финской стороной", - рассказали в пресс-службе посольства.
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в мире, хельсинки, россия, финляндия, ссср
В мире, Хельсинки, Россия, Финляндия, СССР
В Хельсинки осквернили памятник советским военным
Посольство России: в Хельсинки осквернили памятник советским военнослужащим
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Памятник советским военнослужащим осквернили в Хельсинки, заявили РИА Новости в посольстве России в Финляндии.
"Утром 9 мая посольство получило информацию об осквернении захоронения советских военнослужащих в Хельсинки. Незамедлительно вызвали на место инцидента полицию. Правоохранители зафиксировали причиненный ущерб, приступили к необходимым следственным действиям", — заявили в дипмиссии.
Памятник был залит краской. Усилиями сотрудников и неравнодушных российских соотечественников наиболее заметные следы повреждений удалось устранить, отметили в посольстве.
"Вопрос о полном восстановлении памятника будем решать с финской стороной", - рассказали в пресс-службе посольства.