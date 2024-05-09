https://ria.ru/20240509/rossii-1944994624.html

В Хельсинки осквернили памятник советским военным

В Хельсинки осквернили памятник советским военным - РИА Новости, 09.05.2024

В Хельсинки осквернили памятник советским военным

Памятник советским военнослужащим осквернили в Хельсинки, заявили РИА Новости в посольстве России в Финляндии. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T18:09

2024-05-09T18:09

2024-05-09T18:09

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Памятник советским военнослужащим осквернили в Хельсинки, заявили РИА Новости в посольстве России в Финляндии. "Утром 9 мая посольство получило информацию об осквернении захоронения советских военнослужащих в Хельсинки. Незамедлительно вызвали на место инцидента полицию. Правоохранители зафиксировали причиненный ущерб, приступили к необходимым следственным действиям", — заявили в дипмиссии. Памятник был залит краской. Усилиями сотрудников и неравнодушных российских соотечественников наиболее заметные следы повреждений удалось устранить, отметили в посольстве. "Вопрос о полном восстановлении памятника будем решать с финской стороной", - рассказали в пресс-службе посольства.

https://ria.ru/20240427/turisty-1942777077.html

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