Будет революция. Экс-советник НАТО неожиданно высказался о войне с Россией
Экс-советник НАТО Жак Бо: российская военная доктрина превосходит западную
© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканские военные во время учений НАТО в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американские военные во время учений НАТО в Румынии. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Западным армиям придется пройти через революционные изменения в военной доктрине, что выдержать прямой конфликт с Россией, предположил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
"Я думаю, Западу будет сложно против России, потому что у нее была преемственность (с СССР. — Прим. ред.) в развитии (военной. — Прим. ред.) доктрины, которая дает ей здравый доктринальный подход к ведению конфликта. <...> Западу придется адаптироваться к полю боя на Украине революционным путем", — отметил он.
По словам офицера, российская военная доктрина отличается от западной тем, что смогла сохранить наследие советских офицеров, которые готовились к масштабной войне в Европе. В отличие от России, западным странам пришлось коренным образом изменить свою военную теорию и мышление командиров, чтобы вести войны с более слабым противником на Ближнем Востоке, добавил он.
ВС России, как подчеркнул разведчик, прошли через естественный эволюционный процесс, лишь улучшая системы, уже готовые к полноценному конфликту в Европе. Он особенно отметил развитие оружейных систем российской армии.
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"Они усовершенствовали свое оружие, они улучшили интеграцию оружия в систему. <...> Сейчас в российской армии можно найти очень сложное и выдержанное в единой мысли оружие", — заключил Бо.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте высказываниями некоторых европейских представителей.