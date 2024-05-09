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Будет революция. Экс-советник НАТО неожиданно высказался о войне с Россией - РИА Новости, 09.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:47 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/revolyutsiya-1944849252.html
Будет революция. Экс-советник НАТО неожиданно высказался о войне с Россией
Будет революция. Экс-советник НАТО неожиданно высказался о войне с Россией - РИА Новости, 09.05.2024
Будет революция. Экс-советник НАТО неожиданно высказался о войне с Россией
Западным армиям придется пройти через революционные изменения в военной доктрине, что выдержать прямой конфликт с Россией, предположил бывший советник НАТО и... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T06:47
2024-05-09T06:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
европа
жак бо
нато
швейцария
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Западным армиям придется пройти через революционные изменения в военной доктрине, что выдержать прямой конфликт с Россией, предположил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью Youtube-каналу Dialogue Works."Я думаю, Западу будет сложно против России, потому что у нее была преемственность (с СССР. — Прим. ред.) в развитии (военной. — Прим. ред.) доктрины, которая дает ей здравый доктринальный подход к ведению конфликта. &lt;...&gt; Западу придется адаптироваться к полю боя на Украине революционным путем", — отметил он.По словам офицера, российская военная доктрина отличается от западной тем, что смогла сохранить наследие советских офицеров, которые готовились к масштабной войне в Европе. В отличие от России, западным странам пришлось коренным образом изменить свою военную теорию и мышление командиров, чтобы вести войны с более слабым противником на Ближнем Востоке, добавил он.ВС России, как подчеркнул разведчик, прошли через естественный эволюционный процесс, лишь улучшая системы, уже готовые к полноценному конфликту в Европе. Он особенно отметил развитие оружейных систем российской армии."Они усовершенствовали свое оружие, они улучшили интеграцию оружия в систему. &lt;...&gt; Сейчас в российской армии можно найти очень сложное и выдержанное в единой мысли оружие", — заключил Бо.На прошлой неделе европейские политики сделали громкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента в восточноевропейской стране, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте высказываниями некоторых европейских представителей.
https://ria.ru/20240508/krym-1944803705.html
https://ria.ru/20240427/tsekov-1942662137.html
https://ria.ru/20240509/makron-1944844989.html
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в мире, россия, украина, европа, жак бо, нато, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, Жак Бо, НАТО, Швейцария
Будет революция. Экс-советник НАТО неожиданно высказался о войне с Россией

Экс-советник НАТО Жак Бо: российская военная доктрина превосходит западную

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканские военные во время учений НАТО в Румынии
Американские военные во время учений НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американские военные во время учений НАТО в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Западным армиям придется пройти через революционные изменения в военной доктрине, что выдержать прямой конфликт с Россией, предположил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
"Я думаю, Западу будет сложно против России, потому что у нее была преемственность (с СССР. — Прим. ред.) в развитии (военной. — Прим. ред.) доктрины, которая дает ей здравый доктринальный подход к ведению конфликта. <...> Западу придется адаптироваться к полю боя на Украине революционным путем", — отметил он.
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По словам офицера, российская военная доктрина отличается от западной тем, что смогла сохранить наследие советских офицеров, которые готовились к масштабной войне в Европе. В отличие от России, западным странам пришлось коренным образом изменить свою военную теорию и мышление командиров, чтобы вести войны с более слабым противником на Ближнем Востоке, добавил он.
ВС России, как подчеркнул разведчик, прошли через естественный эволюционный процесс, лишь улучшая системы, уже готовые к полноценному конфликту в Европе. Он особенно отметил развитие оружейных систем российской армии.
«
"Они усовершенствовали свое оружие, они улучшили интеграцию оружия в систему. <...> Сейчас в российской армии можно найти очень сложное и выдержанное в единой мысли оружие", — заключил Бо.
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На прошлой неделе европейские политики сделали громкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента в восточноевропейской стране, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте высказываниями некоторых европейских представителей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвропаЖак БоНАТОШвейцария
 
 
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