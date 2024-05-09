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Двадцатисемилетний рэпер умер на сцене от усталости - РИА Новости, 09.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:30 09.05.2024 (обновлено: 19:32 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/reper-1945006277.html
Двадцатисемилетний рэпер умер на сцене от усталости
Двадцатисемилетний рэпер умер на сцене от усталости - РИА Новости, 09.05.2024
Двадцатисемилетний рэпер умер на сцене от усталости
Южноафриканский 27-летний рэпер Costa Titch умер на сцене от хронического переутомления, информацию об это разместили на официальном аккаунте артиста в... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T19:30
2024-05-09T19:32
йоханнесбург
россия
культура
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Южноафриканский 27-летний рэпер Costa Titch умер на сцене от хронического переутомления, информацию об это разместили на официальном аккаунте артиста в Instagram*."Наша команда и семья сотрудничали с патологоанатомами, чтобы раскрыть истинную причину его смерти. Вскрытие показало, что сердце Costa подверглось значительной нагрузке, о которой он не знал, и которая была усугублена стрессом и усталостью. Все это, вероятно, привело к нерегулярному сердцебиению, спровоцировавшему приступ, который унес его жизнь", — говорится в материале.Настоящие имя артиста — Костантинос Цобаноглу. Он умер в марте 2023 года после того, как упал на сцене во время выступления на музыкальном фестивале Ultra в Йоханнесбурге.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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йоханнесбург, россия
Йоханнесбург, Россия, Культура
Двадцатисемилетний рэпер умер на сцене от усталости

27-летний рэпер Costa Titch умер на сцене от усталости

© Фото : соцсети артистаРэпер из Южной Африки Costa Titch
Рэпер из Южной Африки Costa Titch - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : соцсети артиста
Рэпер из Южной Африки Costa Titch. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Южноафриканский 27-летний рэпер Costa Titch умер на сцене от хронического переутомления, информацию об это разместили на официальном аккаунте артиста в Instagram*.
"Наша команда и семья сотрудничали с патологоанатомами, чтобы раскрыть истинную причину его смерти. Вскрытие показало, что сердце Costa подверглось значительной нагрузке, о которой он не знал, и которая была усугублена стрессом и усталостью. Все это, вероятно, привело к нерегулярному сердцебиению, спровоцировавшему приступ, который унес его жизнь", — говорится в материале.
Настоящие имя артиста — Костантинос Цобаноглу. Он умер в марте 2023 года после того, как упал на сцене во время выступления на музыкальном фестивале Ultra в Йоханнесбурге.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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