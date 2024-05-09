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Двадцатисемилетний рэпер умер на сцене от усталости

Двадцатисемилетний рэпер умер на сцене от усталости - РИА Новости, 09.05.2024

Двадцатисемилетний рэпер умер на сцене от усталости

Южноафриканский 27-летний рэпер Costa Titch умер на сцене от хронического переутомления, информацию об это разместили на официальном аккаунте артиста в... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T19:30

2024-05-09T19:30

2024-05-09T19:32

йоханнесбург

россия

культура

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Южноафриканский 27-летний рэпер Costa Titch умер на сцене от хронического переутомления, информацию об это разместили на официальном аккаунте артиста в Instagram*."Наша команда и семья сотрудничали с патологоанатомами, чтобы раскрыть истинную причину его смерти. Вскрытие показало, что сердце Costa подверглось значительной нагрузке, о которой он не знал, и которая была усугублена стрессом и усталостью. Все это, вероятно, привело к нерегулярному сердцебиению, спровоцировавшему приступ, который унес его жизнь", — говорится в материале.Настоящие имя артиста — Костантинос Цобаноглу. Он умер в марте 2023 года после того, как упал на сцене во время выступления на музыкальном фестивале Ultra в Йоханнесбурге.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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йоханнесбург, россия