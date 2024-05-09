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Противник активно использует системы РЭБ, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:43 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/reb-1944919043.html
Противник активно использует системы РЭБ, заявил Путин
Противник активно использует системы РЭБ, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024
Противник активно использует системы РЭБ, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин отметил, что противник активно использует системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на определенных участках, но России удается это... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:43
2024-05-09T12:43
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
технологии
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что противник активно использует системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на определенных участках, но России удается это преодолевать. "Да, противник реагирует быстро, мы видим, вы видите это на поле боя. РЭБ активно использует, концентрирует этот РЭБ на определённых участках, но нам удаётся это преодолевать", - сказал президент в ходе встречи с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции.
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безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Технологии
Противник активно использует системы РЭБ, заявил Путин

Путин: российским военным удается преодолевать работу РЭБ противника на поле боя

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что противник активно использует системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на определенных участках, но России удается это преодолевать.
"Да, противник реагирует быстро, мы видим, вы видите это на поле боя. РЭБ активно использует, концентрирует этот РЭБ на определённых участках, но нам удаётся это преодолевать", - сказал президент в ходе встречи с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФТехнологии
 
 
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