https://ria.ru/20240509/reb-1944919043.html
Противник активно использует системы РЭБ, заявил Путин
Противник активно использует системы РЭБ, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024
Противник активно использует системы РЭБ, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин отметил, что противник активно использует системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на определенных участках, но России удается это... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:43
2024-05-09T12:43
2024-05-09T12:43
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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технологии
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что противник активно использует системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на определенных участках, но России удается это преодолевать. "Да, противник реагирует быстро, мы видим, вы видите это на поле боя. РЭБ активно использует, концентрирует этот РЭБ на определённых участках, но нам удаётся это преодолевать", - сказал президент в ходе встречи с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Технологии
Противник активно использует системы РЭБ, заявил Путин
Путин: российским военным удается преодолевать работу РЭБ противника на поле боя