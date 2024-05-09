https://ria.ru/20240509/reb-1944919043.html

Противник активно использует системы РЭБ, заявил Путин

Противник активно использует системы РЭБ, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024

Противник активно использует системы РЭБ, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин отметил, что противник активно использует системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на определенных участках, но России удается это... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:43

2024-05-09T12:43

2024-05-09T12:43

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

технологии

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что противник активно использует системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на определенных участках, но России удается это преодолевать. "Да, противник реагирует быстро, мы видим, вы видите это на поле боя. РЭБ активно использует, концентрирует этот РЭБ на определённых участках, но нам удаётся это преодолевать", - сказал президент в ходе встречи с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции.

https://ria.ru/20240422/volnorez-1941472512.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, технологии