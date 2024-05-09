https://ria.ru/20240509/rakhmon-1944943998.html

Рахмон предложил Путину обсудить тему трудовых мигрантов

Рахмон предложил Путину обсудить тему трудовых мигрантов - РИА Новости, 09.05.2024

Рахмон предложил Путину обсудить тему трудовых мигрантов

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле предложил обсудить вопрос трудовых мигрантов, назвав эту РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:31

2024-05-09T14:31

2024-05-09T16:46

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле предложил обсудить вопрос трудовых мигрантов, назвав эту тему щепетильной."Конечно, сегодня я хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы, особенно по отношению к нашим трудовым мигрантам. Это для нас очень такой щепетильный и один из главных вопросов", - сказал Рахмон.

https://ria.ru/20240509/rakhmon-1944947191.html

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