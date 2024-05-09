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Рахмон предложил Путину обсудить тему трудовых мигрантов - РИА Новости, 09.05.2024
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14:31 09.05.2024 (обновлено: 16:46 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/rakhmon-1944943998.html
Рахмон предложил Путину обсудить тему трудовых мигрантов
Рахмон предложил Путину обсудить тему трудовых мигрантов - РИА Новости, 09.05.2024
Рахмон предложил Путину обсудить тему трудовых мигрантов
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле предложил обсудить вопрос трудовых мигрантов, назвав эту РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:31
2024-05-09T16:46
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле предложил обсудить вопрос трудовых мигрантов, назвав эту тему щепетильной."Конечно, сегодня я хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы, особенно по отношению к нашим трудовым мигрантам. Это для нас очень такой щепетильный и один из главных вопросов", - сказал Рахмон.
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владимир путин, эмомали рахмон, россия, таджикистан, в мире, москва
Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Россия, Таджикистан, В мире, Москва
Рахмон предложил Путину обсудить тему трудовых мигрантов

Рахмон: тема мигрантов для нас очень щепетильный вопрос

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле предложил обсудить вопрос трудовых мигрантов, назвав эту тему щепетильной.
"Конечно, сегодня я хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы, особенно по отношению к нашим трудовым мигрантам. Это для нас очень такой щепетильный и один из главных вопросов", - сказал Рахмон.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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