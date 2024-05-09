https://ria.ru/20240509/rakhmon-1944943998.html
Рахмон предложил Путину обсудить тему трудовых мигрантов
Рахмон предложил Путину обсудить тему трудовых мигрантов - РИА Новости, 09.05.2024
Рахмон предложил Путину обсудить тему трудовых мигрантов
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле предложил обсудить вопрос трудовых мигрантов, назвав эту РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:31
2024-05-09T14:31
2024-05-09T16:46
владимир путин
эмомали рахмон
россия
таджикистан
в мире
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944929774_0:0:3043:1711_1920x0_80_0_0_ef1b0ca94299c03f7627bba792329987.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле предложил обсудить вопрос трудовых мигрантов, назвав эту тему щепетильной."Конечно, сегодня я хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы, особенно по отношению к нашим трудовым мигрантам. Это для нас очень такой щепетильный и один из главных вопросов", - сказал Рахмон.
https://ria.ru/20240509/rakhmon-1944947191.html
россия
таджикистан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944929774_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_6ca1ee032e4bdb05a4811527447b4e14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, эмомали рахмон, россия, таджикистан, в мире, москва
Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Россия, Таджикистан, В мире, Москва
Рахмон предложил Путину обсудить тему трудовых мигрантов
Рахмон: тема мигрантов для нас очень щепетильный вопрос