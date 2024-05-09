https://ria.ru/20240509/raketa-1945031496.html
Над Мариуполем сбили ракету, сообщил источник
Над Мариуполем сбили ракету, сообщил источник - РИА Новости, 09.05.2024
Над Мариуполем сбили ракету, сообщил источник
Ракета, предположительно, западного производства сбита над Мариуполем, рассказали РИА Новости источник в экстренных службах ДНР. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T23:20
2024-05-09T23:20
2024-05-09T23:21
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 мая – РИА Новости. Ракета, предположительно, западного производства сбита над Мариуполем, рассказали РИА Новости источник в экстренных службах ДНР. "Сработало ПВО, явно успешно. Сбито что-то тяжелое, осколки попадали в центре города", - рассказал собеседник агентства. По его словам, сбита ракета, предположительно, западного производства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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мариуполь, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика
Над Мариуполем сбили ракету, сообщил источник
Над Мариуполем сбили ракету, предположительно, западного производства