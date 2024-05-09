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Над Мариуполем сбили ракету, сообщил источник - РИА Новости, 09.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:20 09.05.2024 (обновлено: 23:21 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/raketa-1945031496.html
Над Мариуполем сбили ракету, сообщил источник
Над Мариуполем сбили ракету, сообщил источник - РИА Новости, 09.05.2024
Над Мариуполем сбили ракету, сообщил источник
Ракета, предположительно, западного производства сбита над Мариуполем, рассказали РИА Новости источник в экстренных службах ДНР. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T23:20
2024-05-09T23:21
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 мая – РИА Новости. Ракета, предположительно, западного производства сбита над Мариуполем, рассказали РИА Новости источник в экстренных службах ДНР. "Сработало ПВО, явно успешно. Сбито что-то тяжелое, осколки попадали в центре города", - рассказал собеседник агентства. По его словам, сбита ракета, предположительно, западного производства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
мариуполь
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мариуполь, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика
Над Мариуполем сбили ракету, сообщил источник

Над Мариуполем сбили ракету, предположительно, западного производства

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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ДОНЕЦК, 9 мая – РИА Новости. Ракета, предположительно, западного производства сбита над Мариуполем, рассказали РИА Новости источник в экстренных службах ДНР.
"Сработало ПВО, явно успешно. Сбито что-то тяжелое, осколки попадали в центре города", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, сбита ракета, предположительно, западного производства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольДонецкая Народная Республика
 
 
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