https://ria.ru/20240509/raketa-1945031496.html

Над Мариуполем сбили ракету, сообщил источник

Над Мариуполем сбили ракету, сообщил источник - РИА Новости, 09.05.2024

Над Мариуполем сбили ракету, сообщил источник

Ракета, предположительно, западного производства сбита над Мариуполем, рассказали РИА Новости источник в экстренных службах ДНР. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T23:20

2024-05-09T23:20

2024-05-09T23:21

специальная военная операция на украине

мариуполь

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 9 мая – РИА Новости. Ракета, предположительно, западного производства сбита над Мариуполем, рассказали РИА Новости источник в экстренных службах ДНР. "Сработало ПВО, явно успешно. Сбито что-то тяжелое, осколки попадали в центре города", - рассказал собеседник агентства. По его словам, сбита ракета, предположительно, западного производства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мариуполь

донецкая народная республика

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мариуполь, донецкая народная республика