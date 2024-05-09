https://ria.ru/20240509/rafakh-1944479814.html

"Грядет катастрофа". США подставил ключевой союзник

"Грядет катастрофа". США подставил ключевой союзник - РИА Новости, 09.05.2024

"Грядет катастрофа". США подставил ключевой союзник

Вопреки увещеваниям Вашингтона, израильские власти решились на военную операцию в Рафахе. Это последний "незачищенный" город, где сейчас находятся около 1,4... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T08:00

2024-05-09T08:00

2024-05-09T08:02

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сша

биньямин нетаньяху

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братья-мусульмане

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Вопреки увещеваниям Вашингтона, израильские власти решились на военную операцию в Рафахе. Это последний "незачищенный" город, где сейчас находятся около 1,4 миллиона беженцев со всего сектора Газа. О том, к каким последствиям для Израиля, Ближнего Востока и США это приведет, — в материале РИА Новости.Бомбардировки и не толькоВ воскресенье ВВС Израиля нанесли авиаудары по Рафаху. Жителей восточной части города призвали эвакуироваться.В ночь с понедельника на вторник подразделения ЦАХАЛ перекрыли дорогу Салах-ад-Дин и взяли под контроль КПП "Рафах" на границе с Египтом. Это произошло впервые с 2005-го, когда войска из Газы вывели в рамках плана одностороннего размежевания. Тогда же сектор покинули еврейские поселенцы.В Тель-Авиве операцию называют точечной и утверждают, что она затронет лишь некоторые районы города.Примечательно, что днем ранее ХАМАС согласилось на предложенный катарскими и египетскими посредниками трехэтапный план урегулирования: вывод израильских войск к границам сектора, прекращение огня, постепенный обмен заложниками и заключенными.В Израиле выразили готовность рассмотреть этот план, но военный кабинет все же решил начать операцию.Всеобщее недовольствоОт силового варианта Тель-Авив отговаривали многие. В Египте опасаются, что, несмотря на закрытую границу, операция ЦАХАЛ спровоцирует миграционный кризис, причем приток сторонников ХАМАС и палестинцев в целом усилит "Братьев-мусульман"*. Эта радикальная организация захватила власть после "арабской весны", и лишились ее только спустя два с половиной года после военного переворота под руководством нынешнего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.То, что происходит в Газе, считают гуманитарной катастрофой: по официальным данным, число погибших приближается к 35 тысячам, пострадавших — больше 78 тысяч. Большинство — женщины и дети. Боевые действия в последнем городе-убежище определенно приумножат эти показатели. Усугубляет ситуацию нехватка продовольствия и питьевой воды.Международный уголовный суд, как писала The Times, и вовсе планировал выдать ордеры на арест Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также главы Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви по обвинению в совершении военных преступлений против палестинцев в секторе Газа.Но если к критике международных организаций и арабских соседей Тель-Авиву не привыкать, то Вашингтон давно уже не требовал от союзника отказаться от военной операции.США даже приостановили поставки боеприпасов для ЦАХАЛ, сообщает американское издание Axios со ссылкой на израильских чиновников.По информации осведомленных источников, это произошло на прошлой неделе. Израильское правительство "очень обеспокоено". Официально ни в Вашингтоне, ни в Тель-Авиве ничего не комментируют. При этом американский высокопоставленный источник Axios подтвердил эту информацию. Он утверждает, что речь идет об отказе поставить союзнику 1800 бомб весом в 2000 фунтов (около 900 килограммов) и 1700 бомб в 500 фунтов (около 227 килограммов).Чем недоволен Белый домА ведь всего пару недель назад конгресс одобрил законопроект о помощи Израилю на 26,4 миллиарда долларов.Причин такой непоследовательности администрации Байдена несколько. На внутриполитическом треке это продолжающиеся уже третью неделю массовые акции в поддержку Палестины в кампусах американских университетов. Были прямые столкновения с полицией, задержаны более двух тысяч человек. Эту волну недовольства даже сравнивают с выступлениями против вьетнамской войны.А ведь левый студенческий электорат — традиционная вотчина демократов, которые и в этом году сделали ставку на молодую аудиторию. За поддержку Тель-Авива — вкупе с остальными проблемами — нынешний хозяин Овального кабинета рискует поплатиться поражением на выборах.Во внешней политике Вашингтон долго пытался обеспечить безопасность Израиля — а заодно и защиту собственных интересов в регионе — дипломатическими методами. Американцы активно проталкивали идею "Соглашений Авраама" — серии двусторонних договоров между Израилем и арабскими странами о признании еврейского государства и установлении дипломатических отношений. Главным проигравшим от такого сближения был бы Иран — страна, которую и США, и Израиль считают угрозой. Однако операция "Железные мечи", проводимая ЦАХАЛ в секторе Газа с октября, осложнила эту стратегию. А "зачистка" Рафаха может поставить на ней крест.В таком случае США лишатся былого влияния в регионе, что усилит Москву и Пекин. Более того, перспектива урегулирования противоречий между Ираном и арабскими монархиями при таком сценарии становится вполне реальной. И это уже проблема не только для Вашингтона, но и для Тель-Авива.Более того, без нормализации отношений между странами Персидского залива и Тель-Авивом невозможна реализация проекта IMEC — торгового коридора из Индии в Европу через Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иорданию и Израиль. Эту инициативу американцы позиционировали как альтернативу китайскому проекту "Один пояс, один путь".Усугубляет ситуацию и неспособность коалиции под руководством США устранить угрозу со стороны йеменского движения "Ансар Алла". Хуситы перекрыли судоходство в Красном море, регулярно обстреливают торговые суда западных стран, покушаясь даже на военные корабли.Силовыми методами ничего добиться не удалось, и теперь в Вашингтоне вынуждены прибегнуть к дипломатии: как сообщает The National, американцы предложили хуситам прекратить нападения на суда в обмен на снятие блокады с порта Ходейда и столичной Саны. Однако "Ансар Алла" не согласилось.Все эти факторы делают израильскую операцию в Рафахе крайне нежелательной для США. Да и для самого Израиля в долгосрочной перспективе тут больше минусов, чем плюсов. Но угроза отставки кабинета министров, после которой Нетаньяху может оказаться на скамье подсудимых — не только из-за обвинений МУС, но и из-за внутриизраильских разбирательств, заставляет правительство рисковать.* Организация запрещена на территории России.

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

израиль

сша

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, абдель фаттах ас-сиси, хамас, братья-мусульмане