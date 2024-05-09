https://ria.ru/20240509/rabota-1944909277.html

Российские конструкторы работают днем и ночью, заявил Путин

Российские конструкторы работают днем и ночью, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024

Российские конструкторы работают днем и ночью, заявил Путин

Конструкторы и инженеры РФ работают днем и ночью, чтобы опережать противника в военной технике, и у нас это получается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:13

2024-05-09T12:13

2024-05-09T12:13

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Конструкторы и инженеры РФ работают днем и ночью, чтобы опережать противника в военной технике, и у нас это получается, заявил президент России Владимир Путин. "Наши конструкторы, учёные, инженеры, поверьте мне, тоже работают днем и ночью – в полном смысле этого слова, днём и ночью, – чтобы чуть-чуть опережать противника. Повторяю ещё раз: в целом у нас получается. Это одна из главных задач для обеспечения общего успеха и победы", - сказал Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин