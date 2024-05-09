https://ria.ru/20240509/rabota-1944909277.html
Российские конструкторы работают днем и ночью, заявил Путин
Российские конструкторы работают днем и ночью, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024
Российские конструкторы работают днем и ночью, заявил Путин
Конструкторы и инженеры РФ работают днем и ночью, чтобы опережать противника в военной технике, и у нас это получается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:13
2024-05-09T12:13
2024-05-09T12:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930198200_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_400a801b7132f3b6141bd83aca7f9561.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Конструкторы и инженеры РФ работают днем и ночью, чтобы опережать противника в военной технике, и у нас это получается, заявил президент России Владимир Путин. "Наши конструкторы, учёные, инженеры, поверьте мне, тоже работают днем и ночью – в полном смысле этого слова, днём и ночью, – чтобы чуть-чуть опережать противника. Повторяю ещё раз: в целом у нас получается. Это одна из главных задач для обеспечения общего успеха и победы", - сказал Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930198200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_68cd6cdddfeb4c7a1025ab33fe507b78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Российские конструкторы работают днем и ночью, заявил Путин
Путин: конструкторы и инженеры работают днем и ночью, чтобы опережать противника
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Конструкторы и инженеры РФ работают днем и ночью, чтобы опережать противника в военной технике, и у нас это получается, заявил президент России Владимир Путин.
"Наши конструкторы, учёные, инженеры, поверьте мне, тоже работают днем и ночью – в полном смысле этого слова, днём и ночью, – чтобы чуть-чуть опережать противника. Повторяю ещё раз: в целом у нас получается. Это одна из главных задач для обеспечения общего успеха и победы", - сказал Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции.