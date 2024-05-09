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В Курской области уничтожили три беспилотника ВСУ

В Курской области уничтожили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 09.05.2024

В Курской области уничтожили три беспилотника ВСУ

Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены ночью над Курской областью, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T07:15

2024-05-09T07:15

2024-05-09T07:18

специальная военная операция на украине

курская область

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

роман старовойт

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены ночью над Курской областью, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале."Ночью в небе над Курской областью был обнаружено и уничтожено три украинских БПЛА самолетного типа. Благодарю бойцов ПВО и всех защитников границы", - говорится в сообщении губернатора.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, роман старовойт