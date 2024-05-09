Рейтинг@Mail.ru
В Курской области уничтожили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 09.05.2024 (обновлено: 07:18 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/pvo-1944851275.html
В Курской области уничтожили три беспилотника ВСУ
В Курской области уничтожили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 09.05.2024
В Курской области уничтожили три беспилотника ВСУ
Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены ночью над Курской областью, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T07:15
2024-05-09T07:18
специальная военная операция на украине
курская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
роман старовойт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_0:114:3086:1850_1920x0_80_0_0_be53601e4ee12239f37103f86b26d40e.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены ночью над Курской областью, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале."Ночью в небе над Курской областью был обнаружено и уничтожено три украинских БПЛА самолетного типа. Благодарю бойцов ПВО и всех защитников границы", - говорится в сообщении губернатора.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_746ffefb4d257f3176b1c2e45a2569bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Роман Старовойт
В Курской области уничтожили три беспилотника ВСУ

Старовойт: в Курской области силы ПВО уничтожили три БПЛА ВСУ самолетного типа

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс
Зенитно-ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитно-ракетный комплекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены ночью над Курской областью, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
"Ночью в небе над Курской областью был обнаружено и уничтожено три украинских БПЛА самолетного типа. Благодарю бойцов ПВО и всех защитников границы", - говорится в сообщении губернатора.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоман Старовойт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала