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Путин предложил рассмотреть развитие сотрудничества с Гвинеей-Бисау - РИА Новости, 09.05.2024
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18:25 09.05.2024 (обновлено: 18:32 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/putin-1944996812.html
Путин предложил рассмотреть развитие сотрудничества с Гвинеей-Бисау
Путин предложил рассмотреть развитие сотрудничества с Гвинеей-Бисау - РИА Новости, 09.05.2024
Путин предложил рассмотреть развитие сотрудничества с Гвинеей-Бисау
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало предложил рассмотреть шаги по развитию сотрудничества между... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T18:25
2024-05-09T18:32
гвинея-бисау
в мире
россия
владимир путин
умаро сиссоко эмбало
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало предложил рассмотреть шаги по развитию сотрудничества между странами."Сегодня у нас есть возможность обсудить ход реализации двусторонних договоренностей в различных областях, рассмотреть дальнейшие шаги по развитию сотрудничества", - отметил Путин на встрече в Кремле.
https://ria.ru/20240509/putin-1944996647.html
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гвинея-бисау, в мире, россия, владимир путин, умаро сиссоко эмбало
Гвинея-Бисау, В мире, Россия, Владимир Путин, Умаро Сиссоко Эмбало
Путин предложил рассмотреть развитие сотрудничества с Гвинеей-Бисау

Путин предложил рассмотреть шаги по развитию сотрудничества с Гвинеей-Бисау

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало предложил рассмотреть шаги по развитию сотрудничества между странами.
"Сегодня у нас есть возможность обсудить ход реализации двусторонних договоренностей в различных областях, рассмотреть дальнейшие шаги по развитию сотрудничества", - отметил Путин на встрече в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Связи с Гвинеей-Бисау основаны на традициях равноправия, заявил Путин
Вчера, 18:24
 
Гвинея-БисауВ миреРоссияВладимир ПутинУмаро Сиссоко Эмбало
 
 
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