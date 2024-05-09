https://ria.ru/20240509/putin-1944996812.html

Путин предложил рассмотреть развитие сотрудничества с Гвинеей-Бисау

Путин предложил рассмотреть развитие сотрудничества с Гвинеей-Бисау - РИА Новости, 09.05.2024

Путин предложил рассмотреть развитие сотрудничества с Гвинеей-Бисау

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало предложил рассмотреть шаги по развитию сотрудничества между... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T18:25

2024-05-09T18:25

2024-05-09T18:32

гвинея-бисау

в мире

россия

владимир путин

умаро сиссоко эмбало

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало предложил рассмотреть шаги по развитию сотрудничества между странами."Сегодня у нас есть возможность обсудить ход реализации двусторонних договоренностей в различных областях, рассмотреть дальнейшие шаги по развитию сотрудничества", - отметил Путин на встрече в Кремле.

https://ria.ru/20240509/putin-1944996647.html

гвинея-бисау

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гвинея-бисау, в мире, россия, владимир путин, умаро сиссоко эмбало