https://ria.ru/20240509/putin-1944996180.html

Путин отметил внимание лидера Гвинеи-Бисау к развитию контактов с Россией

Путин отметил внимание лидера Гвинеи-Бисау к развитию контактов с Россией - РИА Новости, 09.05.2024

Путин отметил внимание лидера Гвинеи-Бисау к развитию контактов с Россией

Президент Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало уделяет большое внимание развитию контактов с Россией, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-бисайских... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T18:20

2024-05-09T18:20

2024-05-09T18:31

владимир путин

гвинея-бисау

россия

в мире

умаро сиссоко эмбало

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало уделяет большое внимание развитию контактов с Россией, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-бисайских переговоров."Уважаемый господин президент, дорогие друзья, еще раз позвольте вас сердечно поприветствовать в России, в Москве. Мне очень приятно отметить, мы уже говорили об этом с вами сегодня, что вы приехали уже в Россию не в первый раз, уделяете очень большое внимание развитию двусторонних контактов, но сегодня вы находитесь в День Победы, это особый день для России, для всего бывшего Советского Союза", - сказал Путин.Президент Гвинеи-Бисау был в числе почетных зарубежных гостей на параде Победы в Москве.

https://ria.ru/20240509/vizit-1944997967.html

гвинея-бисау

россия

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владимир путин, гвинея-бисау, россия, в мире, умаро сиссоко эмбало