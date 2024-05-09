https://ria.ru/20240509/putin-1944996180.html
Путин отметил внимание лидера Гвинеи-Бисау к развитию контактов с Россией
Путин отметил внимание лидера Гвинеи-Бисау к развитию контактов с Россией - РИА Новости, 09.05.2024
Путин отметил внимание лидера Гвинеи-Бисау к развитию контактов с Россией
Президент Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало уделяет большое внимание развитию контактов с Россией, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-бисайских... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T18:20
2024-05-09T18:20
2024-05-09T18:31
владимир путин
гвинея-бисау
россия
в мире
умаро сиссоко эмбало
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944805611_0:79:3241:1902_1920x0_80_0_0_2843b5c157966361029727974dba1bd6.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало уделяет большое внимание развитию контактов с Россией, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-бисайских переговоров."Уважаемый господин президент, дорогие друзья, еще раз позвольте вас сердечно поприветствовать в России, в Москве. Мне очень приятно отметить, мы уже говорили об этом с вами сегодня, что вы приехали уже в Россию не в первый раз, уделяете очень большое внимание развитию двусторонних контактов, но сегодня вы находитесь в День Победы, это особый день для России, для всего бывшего Советского Союза", - сказал Путин.Президент Гвинеи-Бисау был в числе почетных зарубежных гостей на параде Победы в Москве.
https://ria.ru/20240509/vizit-1944997967.html
гвинея-бисау
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944805611_512:0:3241:2047_1920x0_80_0_0_fc009bd2fd6ac7a5b669c0fa9b525def.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, гвинея-бисау, россия, в мире, умаро сиссоко эмбало
Владимир Путин, Гвинея-Бисау, Россия, В мире, Умаро Сиссоко Эмбало
Путин отметил внимание лидера Гвинеи-Бисау к развитию контактов с Россией
Путин: президент Гвинеи-Бисау уделяет большое внимание контактам с Россией