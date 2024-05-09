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Путин отметил внимание лидера Гвинеи-Бисау к развитию контактов с Россией - РИА Новости, 09.05.2024
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18:20 09.05.2024 (обновлено: 18:31 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/putin-1944996180.html
Путин отметил внимание лидера Гвинеи-Бисау к развитию контактов с Россией
Путин отметил внимание лидера Гвинеи-Бисау к развитию контактов с Россией - РИА Новости, 09.05.2024
Путин отметил внимание лидера Гвинеи-Бисау к развитию контактов с Россией
Президент Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало уделяет большое внимание развитию контактов с Россией, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-бисайских... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T18:20
2024-05-09T18:31
владимир путин
гвинея-бисау
россия
в мире
умаро сиссоко эмбало
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало уделяет большое внимание развитию контактов с Россией, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-бисайских переговоров."Уважаемый господин президент, дорогие друзья, еще раз позвольте вас сердечно поприветствовать в России, в Москве. Мне очень приятно отметить, мы уже говорили об этом с вами сегодня, что вы приехали уже в Россию не в первый раз, уделяете очень большое внимание развитию двусторонних контактов, но сегодня вы находитесь в День Победы, это особый день для России, для всего бывшего Советского Союза", - сказал Путин.Президент Гвинеи-Бисау был в числе почетных зарубежных гостей на параде Победы в Москве.
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владимир путин, гвинея-бисау, россия, в мире, умаро сиссоко эмбало
Владимир Путин, Гвинея-Бисау, Россия, В мире, Умаро Сиссоко Эмбало
Путин отметил внимание лидера Гвинеи-Бисау к развитию контактов с Россией

Путин: президент Гвинеи-Бисау уделяет большое внимание контактам с Россией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало уделяет большое внимание развитию контактов с Россией, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-бисайских переговоров.
"Уважаемый господин президент, дорогие друзья, еще раз позвольте вас сердечно поприветствовать в России, в Москве. Мне очень приятно отметить, мы уже говорили об этом с вами сегодня, что вы приехали уже в Россию не в первый раз, уделяете очень большое внимание развитию двусторонних контактов, но сегодня вы находитесь в День Победы, это особый день для России, для всего бывшего Советского Союза", - сказал Путин.
Президент Гвинеи-Бисау был в числе почетных зарубежных гостей на параде Победы в Москве.
Президент РФ Владимир Путин и лидеры иностранных государств, прибывшие для участия в военном параде, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Путин предложил президенту Гвинеи-Бисау посетить Россию
Вчера, 18:30
 
Владимир ПутинГвинея-БисауРоссияВ миреУмаро Сиссоко Эмбало
 
 
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