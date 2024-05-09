https://ria.ru/20240509/putin-1944976232.html

Использование карты "Мир" поможет росту турпотока в Лаосе, заявил Путин

Использование карты "Мир" поможет росту турпотока в Лаосе, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024

Использование карты "Мир" поможет росту турпотока в Лаосе, заявил Путин

Возможность использовать карты "Мир" в Лаосе будет способствовать росту туристического потока из РФ, сообщил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T16:36

2024-05-09T16:36

2024-05-09T16:39

лаос

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Возможность использовать карты "Мир" в Лаосе будет способствовать росту туристического потока из РФ, сообщил президент России Владимир Путин в ходе российско-лаосских переговоров."Держатели карт "Мир" получили возможность использовать их на территории вашей страны, это, безусловно, будет способствовать росту туристического потока", - сказал Путин.Президент Лаоса был в числе почетных зарубежных гостей на параде Победы в Москве.

https://ria.ru/20240509/putin-1944975052.html

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