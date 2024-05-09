https://ria.ru/20240509/putin-1944976232.html
Использование карты "Мир" поможет росту турпотока в Лаосе, заявил Путин
Использование карты "Мир" поможет росту турпотока в Лаосе, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024
Использование карты "Мир" поможет росту турпотока в Лаосе, заявил Путин
Возможность использовать карты "Мир" в Лаосе будет способствовать росту туристического потока из РФ, сообщил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:36
2024-05-09T16:36
2024-05-09T16:39
лаос
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Возможность использовать карты "Мир" в Лаосе будет способствовать росту туристического потока из РФ, сообщил президент России Владимир Путин в ходе российско-лаосских переговоров."Держатели карт "Мир" получили возможность использовать их на территории вашей страны, это, безусловно, будет способствовать росту туристического потока", - сказал Путин.Президент Лаоса был в числе почетных зарубежных гостей на параде Победы в Москве.
https://ria.ru/20240509/putin-1944975052.html
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лаос, владимир путин, россия, тхонглун сисулит, в мире, москва
Лаос, Владимир Путин, Россия, Тхонглун Сисулит, В мире, Москва
Использование карты "Мир" поможет росту турпотока в Лаосе, заявил Путин
Путин: использование карты "Мир" в Лаосе поможет росту турпотока из России