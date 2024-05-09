Рейтинг@Mail.ru
Использование карты "Мир" поможет росту турпотока в Лаосе, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 09.05.2024 (обновлено: 16:39 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/putin-1944976232.html
Использование карты "Мир" поможет росту турпотока в Лаосе, заявил Путин
Использование карты "Мир" поможет росту турпотока в Лаосе, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024
Использование карты "Мир" поможет росту турпотока в Лаосе, заявил Путин
Возможность использовать карты "Мир" в Лаосе будет способствовать росту туристического потока из РФ, сообщил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:36
2024-05-09T16:39
лаос
владимир путин
россия
тхонглун сисулит
в мире
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944176902_0:101:2865:1713_1920x0_80_0_0_5f5e11846cdf83c4d5431918e20c107f.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Возможность использовать карты "Мир" в Лаосе будет способствовать росту туристического потока из РФ, сообщил президент России Владимир Путин в ходе российско-лаосских переговоров."Держатели карт "Мир" получили возможность использовать их на территории вашей страны, это, безусловно, будет способствовать росту туристического потока", - сказал Путин.Президент Лаоса был в числе почетных зарубежных гостей на параде Победы в Москве.
https://ria.ru/20240509/putin-1944975052.html
лаос
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944176902_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_b1013217510581c47a926c4118c39c23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лаос, владимир путин, россия, тхонглун сисулит, в мире, москва
Лаос, Владимир Путин, Россия, Тхонглун Сисулит, В мире, Москва
Использование карты "Мир" поможет росту турпотока в Лаосе, заявил Путин

Путин: использование карты "Мир" в Лаосе поможет росту турпотока из России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Возможность использовать карты "Мир" в Лаосе будет способствовать росту туристического потока из РФ, сообщил президент России Владимир Путин в ходе российско-лаосских переговоров.
"Держатели карт "Мир" получили возможность использовать их на территории вашей страны, это, безусловно, будет способствовать росту туристического потока", - сказал Путин.
Президент Лаоса был в числе почетных зарубежных гостей на параде Победы в Москве.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Путин отметил рост экономического взаимодействия с Лаосом в 2023 году
Вчера, 16:32
 
ЛаосВладимир ПутинРоссияТхонглун СисулитВ миреМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала