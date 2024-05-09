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Встреча Путина с командирами подразделений, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 09.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/putin-1944917048.html
Встреча Путина с командирами подразделений, участвующих в спецоперации
Встреча Путина с командирами подразделений, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 09.05.2024
Встреча Путина с командирами подразделений, участвующих в спецоперации
Президент России Владимир Путин провел 7 мая встречу с военнослужащими, участвующими в спецоперации. Он заявил, что происходящее сейчас в рамках СВО – лучшее... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:33
2024-05-09T12:33
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
безопасность
видео
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Президент России Владимир Путин провел 7 мая встречу с военнослужащими, участвующими в спецоперации. Он заявил, что происходящее сейчас в рамках СВО – лучшее доказательство того, что российские военные достойны предков, сражавшихся в Великой Отечественной. Также глава государства отметил, что задачи на поле боя должны выполняться с минимальными потерями.
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Встреча Путина с командирами подразделений, участвующих в СВО
Путин провел встречу с военнослужащими, участвующими в спецоперации. Он заявил, что происходящее сейчас в рамках СВО – лучшее доказательство того, что российские военные достойны предков, сражавшихся в Великой Отечественной. Также глава государства отметил, что задачи на поле боя должны выполняться с минимальными потерями.
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владимир путин, россия, безопасность, видео, видео
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Безопасность, Видео
Встреча Путина с командирами подразделений, участвующих в спецоперации
Президент России Владимир Путин провел 7 мая встречу с военнослужащими, участвующими в спецоперации. Он заявил, что происходящее сейчас в рамках СВО – лучшее доказательство того, что российские военные достойны предков, сражавшихся в Великой Отечественной. Также глава государства отметил, что задачи на поле боя должны выполняться с минимальными потерями.
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Встреча Путина с командирами подразделений, участвующих в спецоперации

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин провел 7 мая встречу с военнослужащими, участвующими в спецоперации. Он заявил, что происходящее сейчас в рамках СВО – лучшее доказательство того, что российские военные достойны предков, сражавшихся в Великой Отечественной. Также глава государства отметил, что задачи на поле боя должны выполняться с минимальными потерями.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияБезопасностьВидео
 
 
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