https://ria.ru/20240509/putin-1944917048.html

Встреча Путина с командирами подразделений, участвующих в спецоперации

Встреча Путина с командирами подразделений, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 09.05.2024

Встреча Путина с командирами подразделений, участвующих в спецоперации

Президент России Владимир Путин провел 7 мая встречу с военнослужащими, участвующими в спецоперации. Он заявил, что происходящее сейчас в рамках СВО – лучшее... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:33

2024-05-09T12:33

2024-05-09T12:33

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

безопасность

видео

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Президент России Владимир Путин провел 7 мая встречу с военнослужащими, участвующими в спецоперации. Он заявил, что происходящее сейчас в рамках СВО – лучшее доказательство того, что российские военные достойны предков, сражавшихся в Великой Отечественной. Также глава государства отметил, что задачи на поле боя должны выполняться с минимальными потерями.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Путина с командирами подразделений, участвующих в СВО Путин провел встречу с военнослужащими, участвующими в спецоперации. Он заявил, что происходящее сейчас в рамках СВО – лучшее доказательство того, что российские военные достойны предков, сражавшихся в Великой Отечественной. Также глава государства отметил, что задачи на поле боя должны выполняться с минимальными потерями. 2024-05-09T12:33 true PT2M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

владимир путин, россия, безопасность, видео, видео