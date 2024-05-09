https://ria.ru/20240509/putin-1944905697.html
Путин рассказал, что значат для него встречи с военнослужащими
Путин рассказал, что значат для него встречи с военнослужащими - РИА Новости, 09.05.2024
Путин рассказал, что значат для него встречи с военнослужащими
Задачи на поле боя должны достигаться с минимальными потерями, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:58
2024-05-09T11:58
2024-05-09T12:55
безопасность
владимир путин
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Задачи на поле боя должны достигаться с минимальными потерями, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими.Эти встречи, отметил глава государства, имеют для него особое значение."Для меня встречи подобного рода всегда имеют значение, потому что, как правило, это откровенные разговоры, - сказал Путин. - Я очень рассчитываю на такой откровенный разговор по поводу того, что и как у нас происходит на поле боя, что и как нужно сделать дополнительно, чтобы действия наших боевых подразделений были еще более успешными, чтобы задачи решались с минимальными потерями и чтобы, безусловно, мы добивались всех поставленных перед нами Родиной задач".
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф, россия
Безопасность, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия
Путин рассказал, что значат для него встречи с военнослужащими
Путин признался, что встречи с военнослужащими имеют для него особое значение
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Задачи на поле боя должны достигаться с минимальными потерями, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими.
Эти встречи, отметил глава государства, имеют для него особое значение.
"Для меня встречи подобного рода всегда имеют значение, потому что, как правило, это откровенные разговоры, - сказал Путин. - Я очень рассчитываю на такой откровенный разговор по поводу того, что и как у нас происходит на поле боя, что и как нужно сделать дополнительно, чтобы действия наших боевых подразделений были еще более успешными, чтобы задачи решались с минимальными потерями и чтобы, безусловно, мы добивались всех поставленных перед нами Родиной задач".