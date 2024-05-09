https://ria.ru/20240509/putin-1944905697.html

Путин рассказал, что значат для него встречи с военнослужащими

Путин рассказал, что значат для него встречи с военнослужащими - РИА Новости, 09.05.2024

Путин рассказал, что значат для него встречи с военнослужащими

Задачи на поле боя должны достигаться с минимальными потерями, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T11:58

2024-05-09T11:58

2024-05-09T12:55

безопасность

владимир путин

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930198200_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_400a801b7132f3b6141bd83aca7f9561.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Задачи на поле боя должны достигаться с минимальными потерями, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими.Эти встречи, отметил глава государства, имеют для него особое значение."Для меня встречи подобного рода всегда имеют значение, потому что, как правило, это откровенные разговоры, - сказал Путин. - Я очень рассчитываю на такой откровенный разговор по поводу того, что и как у нас происходит на поле боя, что и как нужно сделать дополнительно, чтобы действия наших боевых подразделений были еще более успешными, чтобы задачи решались с минимальными потерями и чтобы, безусловно, мы добивались всех поставленных перед нами Родиной задач".

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф, россия