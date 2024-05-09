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Путин назвал ключевое звено в достижении поставленных задач СВО - РИА Новости, 09.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:54 09.05.2024 (обновлено: 12:31 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/putin-1944904482.html
Путин назвал ключевое звено в достижении поставленных задач СВО
Путин назвал ключевое звено в достижении поставленных задач СВО - РИА Новости, 09.05.2024
Путин назвал ключевое звено в достижении поставленных задач СВО
Успешная работа военнослужащих на поле боя в зоне СВО является ключевым звеном в достижении целей по развитию России, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:54
2024-05-09T12:31
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Успешная работа военнослужащих на поле боя в зоне СВО является ключевым звеном в достижении целей по развитию России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими после инаугурации."У нас большие задачи по развитию страны в сфере экономики, которая является основой всех наших успехов, в социальной сфере, по укреплению семей России. по развитию здравоохранения, образования и так далее, у нас есть все возможности, абсолютно все возможности, для того. чтобы эти задачи реализовать, но только при одном условии, при условии вашей успешной работы на поле боя. Это ключевое звено на сегодняшний день", - отметил Путин на встрече.
https://ria.ru/20240221/spetsoperatsiya-1928856534.html
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владимир путин, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин назвал ключевое звено в достижении поставленных задач СВО

Путин: успешная работа военных на поле боя - ключевое звено в достижении задач

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Успешная работа военнослужащих на поле боя в зоне СВО является ключевым звеном в достижении целей по развитию России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими после инаугурации.
"У нас большие задачи по развитию страны в сфере экономики, которая является основой всех наших успехов, в социальной сфере, по укреплению семей России. по развитию здравоохранения, образования и так далее, у нас есть все возможности, абсолютно все возможности, для того. чтобы эти задачи реализовать, но только при одном условии, при условии вашей успешной работы на поле боя. Это ключевое звено на сегодняшний день", - отметил Путин на встрече.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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