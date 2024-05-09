https://ria.ru/20240509/putin-1944904482.html

Путин назвал ключевое звено в достижении поставленных задач СВО

Путин назвал ключевое звено в достижении поставленных задач СВО - РИА Новости, 09.05.2024

Путин назвал ключевое звено в достижении поставленных задач СВО

Успешная работа военнослужащих на поле боя в зоне СВО является ключевым звеном в достижении целей по развитию России, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T11:54

2024-05-09T11:54

2024-05-09T12:31

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Успешная работа военнослужащих на поле боя в зоне СВО является ключевым звеном в достижении целей по развитию России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими после инаугурации."У нас большие задачи по развитию страны в сфере экономики, которая является основой всех наших успехов, в социальной сфере, по укреплению семей России. по развитию здравоохранения, образования и так далее, у нас есть все возможности, абсолютно все возможности, для того. чтобы эти задачи реализовать, но только при одном условии, при условии вашей успешной работы на поле боя. Это ключевое звено на сегодняшний день", - отметил Путин на встрече.

https://ria.ru/20240221/spetsoperatsiya-1928856534.html

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владимир путин, россия, безопасность