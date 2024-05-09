https://ria.ru/20240509/putin-1944886237.html

Путин поздравил жителей Севастополя с 80-й годовщиной освобождения города

Путин поздравил жителей Севастополя с 80-й годовщиной освобождения города - РИА Новости, 09.05.2024

Путин поздравил жителей Севастополя с 80-й годовщиной освобождения города

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Севастополя с 80-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и с Днём Великой Победы,... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T10:44

2024-05-09T10:44

2024-05-09T11:02

севастополь

общество

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

россия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Севастополя с 80-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и с Днём Великой Победы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с 80-й годовщиной освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и с замечательным праздником - Днём Великой Победы. С первых лет своего основания Севастополь играл важную, выдающуюся роль в истории страны", - говорится в сообщении.Также президент отметил, что севастопольцы - достойные наследники патриотических традиций предков, которые самоотверженно сражаются в рядах участников СВО и отстаивают суверенитет и свободу Родины, вносят созидательный вклад в развитие и укрепление России.Помимо этого, Владимир Путин напомнил, что Севастополь был свидетелем многих масштабных событий и стал одним из символов славы России, стойкости и мужества нашего народа. Президент упомянул подвиги бойцов и командиров Красной Армии, моряков-черноморцев, участников партизанского движения, мирных жителей, которые освободили Севастополь 9 мая 1944 года.

https://ria.ru/20240509/sevastopol-1944384763.html

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

севастополь

россия

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севастополь, общество, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), россия