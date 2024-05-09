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Путин поздравил жителей Севастополя с 80-й годовщиной освобождения города - РИА Новости, 09.05.2024
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10:44 09.05.2024 (обновлено: 11:02 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/putin-1944886237.html
Путин поздравил жителей Севастополя с 80-й годовщиной освобождения города
Путин поздравил жителей Севастополя с 80-й годовщиной освобождения города - РИА Новости, 09.05.2024
Путин поздравил жителей Севастополя с 80-й годовщиной освобождения города
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Севастополя с 80-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и с Днём Великой Победы,... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:44
2024-05-09T11:02
севастополь
общество
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Севастополя с 80-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и с Днём Великой Победы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с 80-й годовщиной освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и с замечательным праздником - Днём Великой Победы. С первых лет своего основания Севастополь играл важную, выдающуюся роль в истории страны", - говорится в сообщении.Также президент отметил, что севастопольцы - достойные наследники патриотических традиций предков, которые самоотверженно сражаются в рядах участников СВО и отстаивают суверенитет и свободу Родины, вносят созидательный вклад в развитие и укрепление России.Помимо этого, Владимир Путин напомнил, что Севастополь был свидетелем многих масштабных событий и стал одним из символов славы России, стойкости и мужества нашего народа. Президент упомянул подвиги бойцов и командиров Красной Армии, моряков-черноморцев, участников партизанского движения, мирных жителей, которые освободили Севастополь 9 мая 1944 года.
https://ria.ru/20240509/sevastopol-1944384763.html
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
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севастополь, общество, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), россия
Севастополь, Общество, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), Россия
Путин поздравил жителей Севастополя с 80-й годовщиной освобождения города

Путин поздравил севастопольцев с годовщиной освобождения города от фашистов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Севастополя с 80-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и с Днём Великой Победы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 80-й годовщиной освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и с замечательным праздником - Днём Великой Победы. С первых лет своего основания Севастополь играл важную, выдающуюся роль в истории страны", - говорится в сообщении.
Освобождение Севастополя от немецко-фашистских войск. Советские автоматчики ведут бой на Графской пристани. - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков
02:13
Также президент отметил, что севастопольцы - достойные наследники патриотических традиций предков, которые самоотверженно сражаются в рядах участников СВО и отстаивают суверенитет и свободу Родины, вносят созидательный вклад в развитие и укрепление России.
Помимо этого, Владимир Путин напомнил, что Севастополь был свидетелем многих масштабных событий и стал одним из символов славы России, стойкости и мужества нашего народа. Президент упомянул подвиги бойцов и командиров Красной Армии, моряков-черноморцев, участников партизанского движения, мирных жителей, которые освободили Севастополь 9 мая 1944 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
От Великой Отечественной до СВО: Россия знает, ради чего сражается
08:00
 
СевастопольОбществоВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)Россия
 
 
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