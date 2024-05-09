https://ria.ru/20240509/putin-1944879815.html

Путин поздравил россиян с Днем Победы

Путин поздравил россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Путин поздравил россиян с Днем Победы

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T10:16

2024-05-09T10:16

2024-05-09T11:40

общество

россия

владимир путин

день победы — 2024

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы."Дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы, командиры, фронтовики, герои специальной военной операции, поздравляю вас с Днем Победы", — сказал он, выступая на параде Победы на Красной площади.Глава государства подчеркнул, что это самый главный, подлинно народный, священный праздник.Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов, они защитили родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести.Глава государства обратил внимание на то, что правду о Второй мировой войне пытаются исказить: сносят мемориалы борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей. По словам Путина, реваншизм и издевательства над историей — это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития.Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность, знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций.Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но и никому не позволит угрожать ей, добавил президент, напомнив, что российские стратегические силы всегда в боевой готовности.На Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны, но Россия помнит, что судьба человечества решалась в кровопролитных боях от Мурманска до Кавказа и Крыма, продолжил глава государства. При этом, подчеркнул он, Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников."Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, подпольщиков, партизан. Никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества", — сказал Путин.Он отметил, что День Победы отмечается в условиях проведения специальной военной операции. "Все ее участники, те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, это наши герои. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. С вами вся Россия, в вас верят, переживают за вас и наши ветераны", — сказал Путин.Глава государства подчеркнул, что День Победы объединяет все поколения. Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции. И уверен, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа.Военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции состоялся на Красной площади в Москве. В нем приняли участие около десяти тысяч человек и более 70 единиц техники.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

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Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы 2024-05-09T10:16 true PT8M11S

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общество, россия, владимир путин, день победы — 2024