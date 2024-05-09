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Грузинская полиция задержала несколько человек на акции протеста в Тбилиси

Грузинская полиция задержала несколько человек на акции протеста в Тбилиси - РИА Новости, 09.05.2024

Грузинская полиция задержала несколько человек на акции протеста в Тбилиси

Грузинская полиция задержала несколько человек на стихийной акции протеста, сообщает в четверг Sputnik Грузия. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T23:58

2024-05-09T23:58

2024-05-09T23:58

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протесты в грузии против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 9 мая — РИА Новости. Грузинская полиция задержала несколько человек на стихийной акции протеста, сообщает в четверг Sputnik Грузия. Согласно сообщению, после ареста за незаконное хранение оружия оппозиционного блогера Учи Абашидзе его сторонники попытались перекрыть проспект Чавчавадзе в престижном районе Ваке, а теперь идут шествием к парламенту. "За неподчинение полиции были задержаны несколько человек", - пишет издание. Парламент Грузии 1 мая принял законопроект об иноагентах во втором чтении. В Тбилиси в связи с этим проходят ежедневные митинги. В апреле этого года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России. Несмотря на то, что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240509/armeniya-1945010524.html

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в мире, грузия, сша, тбилиси, протесты в грузии против закона об иноагентах