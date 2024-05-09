https://ria.ru/20240509/priglashenie-1944953706.html

Орбан рассматривает приглашение Зеленского на конференцию в Швейцарии

Орбан рассматривает приглашение Зеленского на конференцию в Швейцарии - РИА Новости, 09.05.2024

Орбан рассматривает приглашение Зеленского на конференцию в Швейцарии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассматривает приглашение Владимира Зеленского на конференцию в Швейцарии, однако без участия России она будет иметь мало... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:08

2024-05-09T15:08

2024-05-09T15:08

в мире

россия

украина

швейцария

виктор орбан

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

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БУДАПЕШТ, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассматривает приглашение Владимира Зеленского на конференцию в Швейцарии, однако без участия России она будет иметь мало смысла, заявил глава администрации Орбана Гергей Гуйяш. В среду Орбан и Зеленский провели телефонный разговор, обсудив венгерско-украинские двусторонние отношения и мирное урегулирование конфликта. Зеленский сообщил, что пригласил Орбана на конференцию в Швейцарию. "Виктор Орбан рассматривает приглашение, но поскольку там будут не все воюющие стороны, оно не будет иметь особого смысла", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. Он повторил позицию венгерского правительства, что "для прогресса в мирном урегулировании сначала необходимо прекращение огня". Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла. Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил в интервью боснийскому телеканалу "АТВ", что некоторые страны, которые планируют принять участие во встрече по Украине в Швейцарии, планируют сделать это лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность проведения такого мероприятия без участия России и на основе ультиматумов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240505/lavrov-1944023857.html

https://ria.ru/20240503/shveytsariya-1943641602.html

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в мире, россия, украина, швейцария, виктор орбан, владимир зеленский