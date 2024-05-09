Рейтинг@Mail.ru
Орбан рассматривает приглашение Зеленского на конференцию в Швейцарии - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/priglashenie-1944953706.html
Орбан рассматривает приглашение Зеленского на конференцию в Швейцарии
Орбан рассматривает приглашение Зеленского на конференцию в Швейцарии - РИА Новости, 09.05.2024
Орбан рассматривает приглашение Зеленского на конференцию в Швейцарии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассматривает приглашение Владимира Зеленского на конференцию в Швейцарии, однако без участия России она будет иметь мало... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:08
2024-05-09T15:08
в мире
россия
украина
швейцария
виктор орбан
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_66:172:1733:1110_1920x0_80_0_0_fd04d87e4e7a3f259fd14f00b6e7825e.jpg
БУДАПЕШТ, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассматривает приглашение Владимира Зеленского на конференцию в Швейцарии, однако без участия России она будет иметь мало смысла, заявил глава администрации Орбана Гергей Гуйяш. В среду Орбан и Зеленский провели телефонный разговор, обсудив венгерско-украинские двусторонние отношения и мирное урегулирование конфликта. Зеленский сообщил, что пригласил Орбана на конференцию в Швейцарию. "Виктор Орбан рассматривает приглашение, но поскольку там будут не все воюющие стороны, оно не будет иметь особого смысла", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. Он повторил позицию венгерского правительства, что "для прогресса в мирном урегулировании сначала необходимо прекращение огня". Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла. Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил в интервью боснийскому телеканалу "АТВ", что некоторые страны, которые планируют принять участие во встрече по Украине в Швейцарии, планируют сделать это лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность проведения такого мероприятия без участия России и на основе ультиматумов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240505/lavrov-1944023857.html
https://ria.ru/20240503/shveytsariya-1943641602.html
россия
украина
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_205:91:1702:1214_1920x0_80_0_0_185b19de53c35cc51ccac5f20edccdf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, швейцария, виктор орбан, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Швейцария, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
Орбан рассматривает приглашение Зеленского на конференцию в Швейцарии

Гуйяш: Орбан рассматривает приглашение Зеленского на конференцию в Швейцарии

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассматривает приглашение Владимира Зеленского на конференцию в Швейцарии, однако без участия России она будет иметь мало смысла, заявил глава администрации Орбана Гергей Гуйяш.
В среду Орбан и Зеленский провели телефонный разговор, обсудив венгерско-украинские двусторонние отношения и мирное урегулирование конфликта. Зеленский сообщил, что пригласил Орбана на конференцию в Швейцарию.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Лавров объяснил, зачем некоторые страны участвуют во встрече в Швейцарии
5 мая, 21:40
"Виктор Орбан рассматривает приглашение, но поскольку там будут не все воюющие стороны, оно не будет иметь особого смысла", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
Он повторил позицию венгерского правительства, что "для прогресса в мирном урегулировании сначала необходимо прекращение огня".
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил в интервью боснийскому телеканалу "АТВ", что некоторые страны, которые планируют принять участие во встрече по Украине в Швейцарии, планируют сделать это лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность проведения такого мероприятия без участия России и на основе ультиматумов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Медведев назвал конференцию в Швейцарии доказательством импотенции Запада
3 мая, 11:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаШвейцарияВиктор ОрбанВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала