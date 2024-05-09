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Копию Знамени Победы подняли в центре Тирасполя в Приднестровье - РИА Новости, 09.05.2024
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10:16 09.05.2024 (обновлено: 11:37 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/pridnestrove-1944880080.html
Копию Знамени Победы подняли в центре Тирасполя в Приднестровье
Копию Знамени Победы подняли в центре Тирасполя в Приднестровье - РИА Новости, 09.05.2024
Копию Знамени Победы подняли в центре Тирасполя в Приднестровье
Копия Знамени Победы под звуки гимна Советского Союза поднята на флагштоке на центральной площади имени Суворова в Тирасполе в день 79-й годовщины Победы в... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:16
2024-05-09T11:37
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ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Копия Знамени Победы под звуки гимна Советского Союза поднята на флагштоке на центральной площади имени Суворова в Тирасполе в день 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. В Приднестровье гордятся тем, что 30 апреля 1945 года в составе группы разведчиков, прорвавшихся на крышу Рейхстага и водрузивших штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, был и рядовой Иван Пальчиков из приднестровской Слободзеи. Торжества в Тирасполе начались с возложения цветов на мемориале Славы. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский возложил венок к Вечному огню. В своем поздравлении он отметил, что подвиг советского солдата живет и будет жить в памяти благодарных потомков. "Мы никогда не забудем, как Красная Армия сдерживала натиск вермахта под Москвой и Ленинградом. Мы помним о коренном переломе в войне, который начался на берегах Волги и закончился освобождением советской земли и стран Европы, полным разгромом фашистской Германии и ее союзников в 1945 году. Вечная память погибшим! Вечная слава героям-победителям! Они сражались за Родину и шагнули в бессмертие. Навсегда в нашей памяти они останутся молодыми ребятами, чьи лица глядят на нас с пожелтевших фотографий", - подчеркнул Красносельский. Цветы от жителей города легли у Вечного огня, к памятнику "Скорбящая мать" и на братские могилы советских воинов-освободителей. В этом году военного парада и шествия Бессмертного полка по соображениям безопасности не будет, но состоится целый ряд праздничных мероприятий. Вечером будут объявлена минута молчания, а завершит торжества праздничный салют во всех городах Приднестровья.
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в мире, тирасполь, приднестровская молдавская республика, москва, вадим красносельский, день победы — 2024
В мире, Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика, Москва, Вадим Красносельский, День Победы — 2024
Копию Знамени Победы подняли в центре Тирасполя в Приднестровье

Копию Знамени Победы подняли на флагштоке на площади имени Суворова в Тирасполе

© SputnikПоднятие Знамени Победы в Тирасполе. Кадр видео
Поднятие Знамени Победы в Тирасполе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Sputnik
Поднятие Знамени Победы в Тирасполе. Кадр видео
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ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Копия Знамени Победы под звуки гимна Советского Союза поднята на флагштоке на центральной площади имени Суворова в Тирасполе в день 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
В Приднестровье гордятся тем, что 30 апреля 1945 года в составе группы разведчиков, прорвавшихся на крышу Рейхстага и водрузивших штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, был и рядовой Иван Пальчиков из приднестровской Слободзеи.
Торжества в Тирасполе начались с возложения цветов на мемориале Славы. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский возложил венок к Вечному огню. В своем поздравлении он отметил, что подвиг советского солдата живет и будет жить в памяти благодарных потомков.
«
"Мы никогда не забудем, как Красная Армия сдерживала натиск вермахта под Москвой и Ленинградом. Мы помним о коренном переломе в войне, который начался на берегах Волги и закончился освобождением советской земли и стран Европы, полным разгромом фашистской Германии и ее союзников в 1945 году. Вечная память погибшим! Вечная слава героям-победителям! Они сражались за Родину и шагнули в бессмертие. Навсегда в нашей памяти они останутся молодыми ребятами, чьи лица глядят на нас с пожелтевших фотографий", - подчеркнул Красносельский.
Цветы от жителей города легли у Вечного огня, к памятнику "Скорбящая мать" и на братские могилы советских воинов-освободителей.
В этом году военного парада и шествия Бессмертного полка по соображениям безопасности не будет, но состоится целый ряд праздничных мероприятий. Вечером будут объявлена минута молчания, а завершит торжества праздничный салют во всех городах Приднестровья.
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