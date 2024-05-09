https://ria.ru/20240509/predpriyatiya-1944766465.html

Москвичам рассказали, как предприятия работали в годы ВОВ

Москвичам рассказали, как предприятия работали в годы ВОВ - РИА Новости, 09.05.2024

Москвичам рассказали, как предприятия работали в годы ВОВ

Больше 2 тысяч фабрик и заводов Москвы работали в столице в начале 40-х годов и большинство из них к началу 1941 года перестроили свои производственные линии и... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T13:13

2024-05-09T13:13

2024-05-09T13:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944762180_0:338:1933:1425_1920x0_80_0_0_dc7dfe541deb37be99700dd9584a7dfe.jpg

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Больше 2 тысяч фабрик и заводов Москвы работали в столице в начале 40-х годов и большинство из них к началу 1941 года перестроили свои производственные линии и начали выпускать лекарства, комплектующие для "Катюши", самолеты, танки и другое, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."В этом году отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Существенный вклад в обеспечение Советской армии и приближение победы внесли и столичные промышленники. В августе 1941 года доля военной продукции от всего промпроизводства Москвы составляла 23%, а к ноябрю 1941-го достигла 94%, что позволило обеспечивать фронт необходимой продукцией", - привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.По его словам, многим производствам в первые недели войны пришлось быстро и радикально перепрофилироваться, промышленники учились производить нужную в тылу продукцию и наращивали выпуск товаров общего пользования.Например, на Микояновском мясокомбинате было организовано производство медицинских препаратов, которые изготавливались из эндокринного сырья. В 1942 году промышленность выпускала только четыре вида этих препаратов, а в 1944-м их насчитывалось уже 40 видов.Также лекарства начали производить и на кондитерской фабрике "РотФронт". Там из оболочки шелухи какао бобов изготавливали медицинский препарат для лечения бронхолегочных заболеваний.Один из цехов предприятия был перепрофилирован под выпуск сигнальных фонарей для Военно-Морского Флота. Цех литой тары приспособили для выработки примесей к взрывчатым веществам артиллерийских снарядов и пламегасителей для ракетниц."Красный Октябрь" помимо шоколада "Гвардейский" поставлял пищевые концентраты для сухпайков, а также пламегасители для снарядов, маскирующие дымы и сигнальные шашки.Еще профиль сменили производители легкой промышленности. В цехах обувной фабрики "Парижская коммуна" начали выпускать армейскую обувь, на производстве одежды "Большевичка" отшивали военную форму, в "Трехгорной мануфактуре" готовили ткани для обмундирования, парашютный шелк и шинельное сукно.Завод №3, который в 1941 году работал по производству мебели и стройматериалов, был переименован в Государственный завод № 383 НКАП. Также с названием изменился и профиль, так как тут начали изготавливать деревянные воздушные винты к самолетам, находящимся на вооружении военно-воздушного флота.Московский "Электрозавод" продолжил производить оборудование для электростанций, но и также в короткие сроки освоил выпуск военной продукции – трансформаторов, противотанковых ежей, миноискателей, масловодогреек. Также на заводе приступили к производству узлов для минометов, "Катюши" и снарядов для них. А в цехах предприятия ремонтировали танки Т-34.Московский крекинг-завод (сегодня МНПЗ) за годы войны переработал 2,8 миллиона тонн нефти. Предприятие обеспечивало Красную Армию дизельным топливом, автомобильным и авиационным бензином.Завод постоянно подвергался вражеским атакам и дважды был важным стратегическим объектом. Для того, чтобы сохранить предприятие сотрудники соорудили фальшивый двойник в 3 километрах от настоящих цехов, которые тщательно маскировались. Благодаря этому на протяжении 90 дней и ночей ложный завод принимал на себя налеты фашистов.Авиационные заводы в годы войны увеличили объемы производства. Так, на заводе МиГ ежесуточно выпускалось до 25 истребителей нового поколения.ОКБ А.С. Яковлева разработал советских истребителей Як-1. За годы войны бюро выпустило более 40 тысяч таких самолетов. Они были небольшой массы, простыми в управлении, и легко выходили из штопора, когда резко меняются характеристики управляемости самолета вплоть до ее полной потери.Каждый седьмой построенный в стране самолет, каждый четвертый снаряд, третий миномет и каждый второй автомат, которые были выпущены в те годы, были сделаны в Москве.

https://ria.ru/20240508/dokumenty-1944541092.html

https://ria.ru/20240423/moskva-1941723877.html

https://ria.ru/20240501/roboty-1943202130.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва, великая отечественная война (1941-1945)