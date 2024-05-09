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Санду назвала День Европы продолжением Дня Победы над нацизмом - РИА Новости, 09.05.2024
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15:11 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/prazdnik-1944954594.html
Санду назвала День Европы продолжением Дня Победы над нацизмом
Санду назвала День Европы продолжением Дня Победы над нацизмом - РИА Новости, 09.05.2024
Санду назвала День Европы продолжением Дня Победы над нацизмом
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что День Европы, организованный 9 мая на главной площади страны властями совместно с миссией ЕС, является продолжением... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:11
2024-05-09T15:11
в мире
молдавия
кишинев
афганистан
майя санду
игорь гросу
йоханнес хан
евросоюз
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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что День Европы, организованный 9 мая на главной площади страны властями совместно с миссией ЕС, является продолжением Дня Победы над нацизмом и оба праздника не противоречат друг другу. Ранее миссия Евросоюза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. Она официально открыла в четверг празднование Дня Европы со сцены, установленной на главной площади столицы Молдавии. "День Победы над нацизмом и День Европы не противоречат друг другу. Наоборот, День Европы – это продолжение победы союзных сил, сделавших мир возможным. День Победы означает день мира на европейском континенте… Как бы некоторые политики ни пытались нас разделить на победителей и проигравших, сказать нам, что мы разные, мы знаем, что раны войны одинаковы для всей Молдовы", - заявила Санду со сцены. В столице Молдавии во вторник прошел "Марш Победы", организованный по традиции координационным комитетом "Победа". К нему присоединились представители соцпартии и блока "Победа" без политической символики. Многотысячная колонна проходила по центральным улицам города. Шествие сопровождал духовой оркестр, который исполнял песни военных лет, участники акции несли цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Были и те, кто шел в форме солдат Красной Армии, многие участники держали национальные флаги и красные знамена. Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Манифестанты скандировали: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции были те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов. Президент Молдавии Майя Санду вместе со спикером парламента и лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорем Гросу и европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом приняла участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Церемония прошла у памятника Скорбящей матери. Присутствовавшие почтили минутой молчания павших. Позже Санду вместе с Гросу и Ханом возложили цветы к памятным доскам павших в Великой Отечественной войне и к Вечному огню. На торжественной церемонии возложения цветов присутствовал также посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис, члены правительства и общественность. В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии в апреле прошлого года постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.
https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944849476.html
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в мире, молдавия, кишинев, афганистан, майя санду, игорь гросу, йоханнес хан, евросоюз, день победы
В мире, Молдавия, Кишинев, Афганистан, Майя Санду, Игорь Гросу, Йоханнес Хан, Евросоюз, День Победы
Санду назвала День Европы продолжением Дня Победы над нацизмом

Санду: День Европы и День Победы не противоречат друг другу, а продолжают

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что День Европы, организованный 9 мая на главной площади страны властями совместно с миссией ЕС, является продолжением Дня Победы над нацизмом и оба праздника не противоречат друг другу.
Ранее миссия Евросоюза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. Она официально открыла в четверг празднование Дня Европы со сцены, установленной на главной площади столицы Молдавии.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Глава Гагаузии раскритиковала слова Санду о свободе СМИ
Вчера, 06:48
"День Победы над нацизмом и День Европы не противоречат друг другу. Наоборот, День Европы – это продолжение победы союзных сил, сделавших мир возможным. День Победы означает день мира на европейском континенте… Как бы некоторые политики ни пытались нас разделить на победителей и проигравших, сказать нам, что мы разные, мы знаем, что раны войны одинаковы для всей Молдовы", - заявила Санду со сцены.
В столице Молдавии во вторник прошел "Марш Победы", организованный по традиции координационным комитетом "Победа". К нему присоединились представители соцпартии и блока "Победа" без политической символики. Многотысячная колонна проходила по центральным улицам города. Шествие сопровождал духовой оркестр, который исполнял песни военных лет, участники акции несли цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Были и те, кто шел в форме солдат Красной Армии, многие участники держали национальные флаги и красные знамена. Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Манифестанты скандировали: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции были те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Запад лезет на те же грабли, что и в 41-м
8 мая, 08:00
Президент Молдавии Майя Санду вместе со спикером парламента и лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорем Гросу и европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом приняла участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Церемония прошла у памятника Скорбящей матери. Присутствовавшие почтили минутой молчания павших. Позже Санду вместе с Гросу и Ханом возложили цветы к памятным доскам павших в Великой Отечественной войне и к Вечному огню. На торжественной церемонии возложения цветов присутствовал также посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис, члены правительства и общественность.
В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии в апреле прошлого года постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Зеленский все, выпускайте Санду: Запад обрек Молдавию на судьбу Украины
28 апреля, 08:00
 
В миреМолдавияКишиневАфганистанМайя СандуИгорь ГросуЙоханнес ХанЕвросоюзДень Победы
 
 
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