https://ria.ru/20240509/prazdnik-1944954594.html

Санду назвала День Европы продолжением Дня Победы над нацизмом

Санду назвала День Европы продолжением Дня Победы над нацизмом - РИА Новости, 09.05.2024

Санду назвала День Европы продолжением Дня Победы над нацизмом

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что День Европы, организованный 9 мая на главной площади страны властями совместно с миссией ЕС, является продолжением... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:11

2024-05-09T15:11

2024-05-09T15:11

в мире

молдавия

кишинев

афганистан

майя санду

игорь гросу

йоханнес хан

евросоюз

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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что День Европы, организованный 9 мая на главной площади страны властями совместно с миссией ЕС, является продолжением Дня Победы над нацизмом и оба праздника не противоречат друг другу. Ранее миссия Евросоюза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. Она официально открыла в четверг празднование Дня Европы со сцены, установленной на главной площади столицы Молдавии. "День Победы над нацизмом и День Европы не противоречат друг другу. Наоборот, День Европы – это продолжение победы союзных сил, сделавших мир возможным. День Победы означает день мира на европейском континенте… Как бы некоторые политики ни пытались нас разделить на победителей и проигравших, сказать нам, что мы разные, мы знаем, что раны войны одинаковы для всей Молдовы", - заявила Санду со сцены. В столице Молдавии во вторник прошел "Марш Победы", организованный по традиции координационным комитетом "Победа". К нему присоединились представители соцпартии и блока "Победа" без политической символики. Многотысячная колонна проходила по центральным улицам города. Шествие сопровождал духовой оркестр, который исполнял песни военных лет, участники акции несли цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Были и те, кто шел в форме солдат Красной Армии, многие участники держали национальные флаги и красные знамена. Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Манифестанты скандировали: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции были те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов. Президент Молдавии Майя Санду вместе со спикером парламента и лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорем Гросу и европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом приняла участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Церемония прошла у памятника Скорбящей матери. Присутствовавшие почтили минутой молчания павших. Позже Санду вместе с Гросу и Ханом возложили цветы к памятным доскам павших в Великой Отечественной войне и к Вечному огню. На торжественной церемонии возложения цветов присутствовал также посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис, члены правительства и общественность. В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии в апреле прошлого года постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.

https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944849476.html

https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

молдавия

кишинев

афганистан

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в мире, молдавия, кишинев, афганистан, майя санду, игорь гросу, йоханнес хан, евросоюз, день победы