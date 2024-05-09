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Сотни москвичей собрались на Поклонной горе в честь праздника 9 мая

Сотни москвичей собрались на Поклонной горе в честь праздника 9 мая - РИА Новости, 09.05.2024

Сотни москвичей собрались на Поклонной горе в честь праздника 9 мая

Сотни москвичей собрались в Парке Победы на Поклонной горе в честь Дня Победы 9 мая, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:00

2024-05-09T14:00

2024-05-09T14:00

россия

вооруженные силы украины

день победы

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сотни москвичей собрались в Парке Победы на Поклонной горе в честь Дня Победы 9 мая, передает корреспондент РИА Новости. Сотни россиян пришли отпраздновать 9 мая на Поклонную гору, среди прибывших также много иностранцев из разных стран. У многих москвичей на груди георгиевские ленточки, красные флажки в честь праздника, а некоторые пришли с портретами своих родных, погибших в Великой Отечественной войне. Москвичи также активно стягиваются посмотреть на трофейную технику, захваченную у ВСУ во время специальной военной операции на Украине. На ней посетители могут посмотреть на более 30 образцов военных машин из 12 стран мира, в том числе на американские и немецкие образцы техники. Выставка трофейной техники работает с 1 мая. Ее организатором выступило Минобороны РФ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что выставку могут продлить, так как она пользуется большим спросом.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, вооруженные силы украины, день победы, общество