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В Ленинградской области загорелись сараи - РИА Новости, 09.05.2024
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23:12 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/pozhar-1945031165.html
В Ленинградской области загорелись сараи
В Ленинградской области загорелись сараи - РИА Новости, 09.05.2024
В Ленинградской области загорелись сараи
Сараи загорелись в четверг вечером в поселке Лагово Ломоносовского района Ленинградской области на площади 1 тысяча квадратных метров, пожар уже локализован,... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T23:12
2024-05-09T23:12
происшествия
ломоносовский район
ленинградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Сараи загорелись в четверг вечером в поселке Лагово Ломоносовского района Ленинградской области на площади 1 тысяча квадратных метров, пожар уже локализован, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС РФ. "Сообщение о пожаре в поселке Лагово в район дома 8 по Советской улице поступило в 19.35. Горит неустановленное количество сараев на площади 1 тысяча квадратных метров. Пожар локализован в 21.40 мск", – сказала собеседница агентства. Данные о пострадавших не поступали.
https://ria.ru/20240507/pozhar-1944291009.html
ломоносовский район
ленинградская область
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происшествия, ломоносовский район, ленинградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ломоносовский район, Ленинградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленинградской области загорелись сараи

В поселке Лагово Ломоносовского района Ленинградской области загорелись сараи

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Сараи загорелись в четверг вечером в поселке Лагово Ломоносовского района Ленинградской области на площади 1 тысяча квадратных метров, пожар уже локализован, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС РФ.
"Сообщение о пожаре в поселке Лагово в район дома 8 по Советской улице поступило в 19.35. Горит неустановленное количество сараев на площади 1 тысяча квадратных метров. Пожар локализован в 21.40 мск", – сказала собеседница агентства.
Данные о пострадавших не поступали.
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ПроисшествияЛомоносовский районЛенинградская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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