https://ria.ru/20240509/pozhar-1945031165.html

В Ленинградской области загорелись сараи

В Ленинградской области загорелись сараи - РИА Новости, 09.05.2024

В Ленинградской области загорелись сараи

Сараи загорелись в четверг вечером в поселке Лагово Ломоносовского района Ленинградской области на площади 1 тысяча квадратных метров, пожар уже локализован,... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T23:12

2024-05-09T23:12

2024-05-09T23:12

происшествия

ломоносовский район

ленинградская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Сараи загорелись в четверг вечером в поселке Лагово Ломоносовского района Ленинградской области на площади 1 тысяча квадратных метров, пожар уже локализован, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС РФ. "Сообщение о пожаре в поселке Лагово в район дома 8 по Советской улице поступило в 19.35. Горит неустановленное количество сараев на площади 1 тысяча квадратных метров. Пожар локализован в 21.40 мск", – сказала собеседница агентства. Данные о пострадавших не поступали.

https://ria.ru/20240507/pozhar-1944291009.html

ломоносовский район

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ломоносовский район, ленинградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)