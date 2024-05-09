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Поздравление Сталина 1945 года передали по радио в оккупированном Херсоне - РИА Новости, 09.05.2024
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17:11 09.05.2024 (обновлено: 20:04 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944983295.html
Поздравление Сталина 1945 года передали по радио в оккупированном Херсоне
Поздравление Сталина 1945 года передали по радио в оккупированном Херсоне - РИА Новости, 09.05.2024
Поздравление Сталина 1945 года передали по радио в оккупированном Херсоне
Российская станция "Радио Таврия" передала поздравление Иосифа Сталина 1945 года в оккупированном киевским режимом Херсоне. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T17:11
2024-05-09T20:04
специальная военная операция на украине
в мире
германия
херсон
иосиф сталин (джугашвили)
великая отечественная война (1941-1945)
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944991284_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_11f51c06333bff44cc12ea3bb7612e48.jpg
ГЕНИЧЕСК, 9 мая — РИА Новости. Российская станция "Радио Таврия" передала поздравление Иосифа Сталина 1945 года в оккупированном киевским режимом Херсоне.Подтверждающее видео предоставили РИА Новости российские силовики.&quot;Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную &lt;...&gt;&quot;, — слышно на записи.Поздравление, предположительно, слушали украинские полицейские, находящиеся в этот момент в оккупированном Херсоне.Херсонская область воссоединилась с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевские власти не признают его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию.Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, пока удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20240313/kherson-1932657578.html
германия
херсон
херсонская область
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Поздравление Сталина 1945 года в Херсоне
Поздравление Сталина 1945 года передали по радио в подконтрольном киевскому режиму Херсоне, запись передали РИА Новости российские силовики
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в мире, германия, херсон, иосиф сталин (джугашвили), великая отечественная война (1941-1945), херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Херсон, Иосиф Сталин (Джугашвили), Великая Отечественная война (1941-1945), Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Поздравление Сталина 1945 года передали по радио в оккупированном Херсоне

Поздравление Сталина 1945 года передали по радио в оккупированном Киевом Херсоне

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ГЕНИЧЕСК, 9 мая — РИА Новости. Российская станция "Радио Таврия" передала поздравление Иосифа Сталина 1945 года в оккупированном киевским режимом Херсоне.
Подтверждающее видео предоставили РИА Новости российские силовики.
«

"Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную <...>", — слышно на записи.

Поздравление, предположительно, слушали украинские полицейские, находящиеся в этот момент в оккупированном Херсоне.
Херсонская область воссоединилась с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевские власти не признают его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию.
Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, пока удерживают ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияХерсонИосиф Сталин (Джугашвили)Великая Отечественная война (1941-1945)Херсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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