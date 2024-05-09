https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944983295.html

Поздравление Сталина 1945 года передали по радио в оккупированном Херсоне

Поздравление Сталина 1945 года передали по радио в оккупированном Херсоне - РИА Новости, 09.05.2024

Поздравление Сталина 1945 года передали по радио в оккупированном Херсоне

Российская станция "Радио Таврия" передала поздравление Иосифа Сталина 1945 года в оккупированном киевским режимом Херсоне. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T17:11

2024-05-09T17:11

2024-05-09T20:04

специальная военная операция на украине

в мире

германия

херсон

иосиф сталин (джугашвили)

великая отечественная война (1941-1945)

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 9 мая — РИА Новости. Российская станция "Радио Таврия" передала поздравление Иосифа Сталина 1945 года в оккупированном киевским режимом Херсоне.Подтверждающее видео предоставили РИА Новости российские силовики."Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную <...>", — слышно на записи.Поздравление, предположительно, слушали украинские полицейские, находящиеся в этот момент в оккупированном Херсоне.Херсонская область воссоединилась с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевские власти не признают его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию.Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, пока удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20240313/kherson-1932657578.html

германия

херсон

херсонская область

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Поздравление Сталина 1945 года в Херсоне Поздравление Сталина 1945 года передали по радио в подконтрольном киевскому режиму Херсоне, запись передали РИА Новости российские силовики 2024-05-09T17:11 true PT1M01S

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в мире, германия, херсон, иосиф сталин (джугашвили), великая отечественная война (1941-1945), херсонская область , вооруженные силы украины