https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944981142.html

Король Бахрейна поздравил Путина с Днем Победы

Король Бахрейна поздравил Путина с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Король Бахрейна поздравил Путина с Днем Победы

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю Дня Победы, пожелав народу России... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T17:01

2024-05-09T17:01

2024-05-09T17:01

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хамад бен иса аль халифа

владимир путин

день победы — 2024

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю Дня Победы, пожелав народу России прогресса и процветания, передает Бахрейнское госагентство новостей BNA. "Его величество король Хамад бен Иса Аль Халифа направил... телеграмму с поздравлениями его превосходительству президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня Победы. В телеграмме его величество выразил свои искренние поздравления и наилучшие пожелания его превосходительству... а (также пожелал - ред.) народу РФ прогресса, процветания и развития под мудрым руководством его превосходительства", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что король Бахрейна дал высокую оценку "глубине двусторонних отношений между королевством Бахрейн и РФ", а также подчеркнул стремление королевства "укреплять и развивать отношения между двумя дружественными странами ради достижения их общих интересов". Россия отмечает 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

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в мире, россия, бахрейн, хамад бен иса аль халифа, владимир путин, день победы — 2024