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Король Бахрейна поздравил Путина с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
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17:01 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944981142.html
Король Бахрейна поздравил Путина с Днем Победы
Король Бахрейна поздравил Путина с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Король Бахрейна поздравил Путина с Днем Победы
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю Дня Победы, пожелав народу России... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T17:01
2024-05-09T17:01
в мире
россия
бахрейн
хамад бен иса аль халифа
владимир путин
день победы — 2024
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю Дня Победы, пожелав народу России прогресса и процветания, передает Бахрейнское госагентство новостей BNA. "Его величество король Хамад бен Иса Аль Халифа направил... телеграмму с поздравлениями его превосходительству президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня Победы. В телеграмме его величество выразил свои искренние поздравления и наилучшие пожелания его превосходительству... а (также пожелал - ред.) народу РФ прогресса, процветания и развития под мудрым руководством его превосходительства", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что король Бахрейна дал высокую оценку "глубине двусторонних отношений между королевством Бахрейн и РФ", а также подчеркнул стремление королевства "укреплять и развивать отношения между двумя дружественными странами ради достижения их общих интересов". Россия отмечает 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
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в мире, россия, бахрейн, хамад бен иса аль халифа, владимир путин, день победы — 2024
В мире, Россия, Бахрейн, Хамад бен Иса Аль Халифа, Владимир Путин, День Победы — 2024
Король Бахрейна поздравил Путина с Днем Победы

Король Бахрейна пожелал россиянам процветания по случаю Дня Победы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВоенный парад на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Военный парад на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю Дня Победы, пожелав народу России прогресса и процветания, передает Бахрейнское госагентство новостей BNA.
"Его величество король Хамад бен Иса Аль Халифа направил... телеграмму с поздравлениями его превосходительству президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня Победы. В телеграмме его величество выразил свои искренние поздравления и наилучшие пожелания его превосходительству... а (также пожелал - ред.) народу РФ прогресса, процветания и развития под мудрым руководством его превосходительства", - говорится в сообщении агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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Отмечается, что король Бахрейна дал высокую оценку "глубине двусторонних отношений между королевством Бахрейн и РФ", а также подчеркнул стремление королевства "укреплять и развивать отношения между двумя дружественными странами ради достижения их общих интересов".
Россия отмечает 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
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В миреРоссияБахрейнХамад бен Иса Аль ХалифаВладимир ПутинДень Победы — 2024
 
 
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