https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944512999.html

Глава Калужского Заксобрания поздравил жителей с Днем Победы

Глава Калужского Заксобрания поздравил жителей с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Глава Калужского Заксобрания поздравил жителей с Днем Победы

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев от имени депутатов регионального парламента поздравил ветеранов и всех жителей... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T10:00

2024-05-09T10:00

2024-05-09T10:00

калужская область

калужская область

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944497563_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_7cee3bf70557c0f06fd8c84a15a74309.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев от имени депутатов регионального парламента поздравил ветеранов и всех жителей региона с Днем Победы, сообщает пресс-служба Заксобрания."Это, прежде всего, праздник героев, сломивших фашизм и отстоявших свободу своих детей и внуков. Это и наш праздник, потому что правда и память об этой страшной войне всегда будет в истории каждой семьи, в наших сердцах. Это всенародный праздник – самый трагичный и трогательный. В этот святой день мы говорим спасибо дорогим ветеранам за Победу!" - приводятся в сообщении слова поздравления.Новосельцев подчеркнул, что сегодня отвагу и мужество демонстрируют внуки и правнуки поколения победителей."Современные герои с честью выполняют свой долг по защите Родины. Участники спецоперации - военные, мобилизованные и добровольцы продолжают праведное дело предков, борются за мир без нацизма. Будем и дальше поддерживать наших защитников - формировать гуманитарные грузы и отправлять на фронт все самое необходимое", - сказал глава Заксобрания.

https://ria.ru/20240507/novoseltsev-1944469198.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

калужская область, день победы