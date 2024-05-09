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Глава Калужского Заксобрания поздравил жителей с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
10:00 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944512999.html
Глава Калужского Заксобрания поздравил жителей с Днем Победы
Глава Калужского Заксобрания поздравил жителей с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Глава Калужского Заксобрания поздравил жителей с Днем Победы
Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев от имени депутатов регионального парламента поздравил ветеранов и всех жителей... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:00
2024-05-09T10:00
калужская область
калужская область
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев от имени депутатов регионального парламента поздравил ветеранов и всех жителей региона с Днем Победы, сообщает пресс-служба Заксобрания."Это, прежде всего, праздник героев, сломивших фашизм и отстоявших свободу своих детей и внуков. Это и наш праздник, потому что правда и память об этой страшной войне всегда будет в истории каждой семьи, в наших сердцах. Это всенародный праздник – самый трагичный и трогательный. В этот святой день мы говорим спасибо дорогим ветеранам за Победу!" - приводятся в сообщении слова поздравления.Новосельцев подчеркнул, что сегодня отвагу и мужество демонстрируют внуки и правнуки поколения победителей."Современные герои с честью выполняют свой долг по защите Родины. Участники спецоперации - военные, мобилизованные и добровольцы продолжают праведное дело предков, борются за мир без нацизма. Будем и дальше поддерживать наших защитников - формировать гуманитарные грузы и отправлять на фронт все самое необходимое", - сказал глава Заксобрания.
https://ria.ru/20240507/novoseltsev-1944469198.html
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калужская область, день победы
Калужская область, Калужская область, День Победы

Глава Калужского Заксобрания поздравил жителей с Днем Победы

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Калужской области Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев
Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Калужской области
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев от имени депутатов регионального парламента поздравил ветеранов и всех жителей региона с Днем Победы, сообщает пресс-служба Заксобрания.
"Это, прежде всего, праздник героев, сломивших фашизм и отстоявших свободу своих детей и внуков. Это и наш праздник, потому что правда и память об этой страшной войне всегда будет в истории каждой семьи, в наших сердцах. Это всенародный праздник – самый трагичный и трогательный. В этот святой день мы говорим спасибо дорогим ветеранам за Победу!" - приводятся в сообщении слова поздравления.
Председатель законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Новосельцев: впереди много задач, которые решим вместе с президентом России
7 мая, 16:57
Новосельцев подчеркнул, что сегодня отвагу и мужество демонстрируют внуки и правнуки поколения победителей.
"Современные герои с честью выполняют свой долг по защите Родины. Участники спецоперации - военные, мобилизованные и добровольцы продолжают праведное дело предков, борются за мир без нацизма. Будем и дальше поддерживать наших защитников - формировать гуманитарные грузы и отправлять на фронт все самое необходимое", - сказал глава Заксобрания.
 
Калужская областьКалужская областьДень Победы
 
 
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