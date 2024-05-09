https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944512999.html
Глава Калужского Заксобрания поздравил жителей с Днем Победы
Глава Калужского Заксобрания поздравил жителей с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Глава Калужского Заксобрания поздравил жителей с Днем Победы
Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев от имени депутатов регионального парламента поздравил ветеранов и всех жителей... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:00
2024-05-09T10:00
2024-05-09T10:00
калужская область
калужская область
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев от имени депутатов регионального парламента поздравил ветеранов и всех жителей региона с Днем Победы, сообщает пресс-служба Заксобрания."Это, прежде всего, праздник героев, сломивших фашизм и отстоявших свободу своих детей и внуков. Это и наш праздник, потому что правда и память об этой страшной войне всегда будет в истории каждой семьи, в наших сердцах. Это всенародный праздник – самый трагичный и трогательный. В этот святой день мы говорим спасибо дорогим ветеранам за Победу!" - приводятся в сообщении слова поздравления.Новосельцев подчеркнул, что сегодня отвагу и мужество демонстрируют внуки и правнуки поколения победителей."Современные герои с честью выполняют свой долг по защите Родины. Участники спецоперации - военные, мобилизованные и добровольцы продолжают праведное дело предков, борются за мир без нацизма. Будем и дальше поддерживать наших защитников - формировать гуманитарные грузы и отправлять на фронт все самое необходимое", - сказал глава Заксобрания.
https://ria.ru/20240507/novoseltsev-1944469198.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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калужская область, день победы
Калужская область, Калужская область, День Победы
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев от имени депутатов регионального парламента поздравил ветеранов и всех жителей региона с Днем Победы, сообщает пресс-служба Заксобрания.
"Это, прежде всего, праздник героев, сломивших фашизм и отстоявших свободу своих детей и внуков. Это и наш праздник, потому что правда и память об этой страшной войне всегда будет в истории каждой семьи, в наших сердцах. Это всенародный праздник – самый трагичный и трогательный. В этот святой день мы говорим спасибо дорогим ветеранам за Победу!" - приводятся в сообщении слова поздравления.
Новосельцев подчеркнул, что сегодня отвагу и мужество демонстрируют внуки и правнуки поколения победителей.
"Современные герои с честью выполняют свой долг по защите Родины. Участники спецоперации - военные, мобилизованные и добровольцы продолжают праведное дело предков, борются за мир без нацизма. Будем и дальше поддерживать наших защитников - формировать гуманитарные грузы и отправлять на фронт все самое необходимое", - сказал глава Заксобрания.