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ФРГ намерена поставить Украине три РСЗО HIMARS американского производства
ФРГ намерена поставить Украине три РСЗО HIMARS американского производства - РИА Новости, 09.05.2024
ФРГ намерена поставить Украине три РСЗО HIMARS американского производства
Германия намерена поставить Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, заявил в четверг министр обороны ФРГ Борис... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T20:58
2024-05-09T20:58
2024-05-09T21:21
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Германия намерена поставить Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, заявил в четверг министр обороны ФРГ Борис Писториус."Теперь я могу подтвердить, что мы в сотрудничестве с американцами поставим Украине 3 РСЗО HIMARS", - заявил Писториус, находящийся с визитом в США.Как сообщает телеканал NTV, три системы залпового огня будут закуплены немецкой стороной у США и затем отправлены Киеву.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект, не может изменить ход вещей.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Борис Писториус, Сергей Лавров, НАТО
ФРГ намерена поставить Украине три РСЗО HIMARS американского производства
Писториус: ФРГ намерена поставить Украине 3 РСЗО HIMARS производства США