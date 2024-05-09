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Жители Кабардино-Балкарии отправили в зону СВО два гуманитарных груза
Жители Кабардино-Балкарии отправили в зону СВО два гуманитарных груза - РИА Новости, 09.05.2024
Жители Кабардино-Балкарии отправили в зону СВО два гуманитарных груза
Жители Кабардино-Балкарии в канун Дня Победы отправили для участников специальной военной операции два гуманитарных груза, сообщает портал правительства... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:09
2024-05-09T12:09
2024-05-09T12:09
надежные люди
прохладный
казбек коков
день победы
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НАЛЬЧИК, 9 мая – РИА Новости. Жители Кабардино-Балкарии в канун Дня Победы отправили для участников специальной военной операции два гуманитарных груза, сообщает портал правительства региона. "В канун Дня Победы в зону специальной военной операции из Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз. Сформировали его по поручению главы республики Казбека Кокова", - говорится в сообщении. По данным правительства, в составе груза – мясные продукты, сыры местного производства, сладости, питьевая вода. Также бойцы получат предметы первой необходимости и вещи, которые собрали по их заявкам. Еще один гуманитарный груз собрали и отправили активисты города Прохладного. "В сборах в течение трех недель участвовали представители органов власти, общественники, жители города и района. В посылках – провизия, предметы личной гигиены, медикаменты, письма и открытки с поздравлениями, а также освящённые куличи и яйца – в честь недавнего христианского праздника – Пасхи", - сообщают власти.
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прохладный
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прохладный, казбек коков, день победы
Надежные люди, Прохладный, Казбек Коков, День Победы
Жители Кабардино-Балкарии отправили в зону СВО два гуманитарных груза
Жители Кабардино-Балкарии отправили в зону СВО два гуманитарных груза
НАЛЬЧИК, 9 мая – РИА Новости. Жители Кабардино-Балкарии в канун Дня Победы отправили для участников специальной военной операции два гуманитарных груза, сообщает портал правительства региона.
«
"В канун Дня Победы в зону специальной военной операции из Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз. Сформировали его по поручению главы республики Казбека Кокова", - говорится в сообщении.
По данным правительства, в составе груза – мясные продукты, сыры местного производства, сладости, питьевая вода. Также бойцы получат предметы первой необходимости и вещи, которые собрали по их заявкам.
Еще один гуманитарный груз собрали и отправили активисты города Прохладного
.
"В сборах в течение трех недель участвовали представители органов власти, общественники, жители города и района. В посылках – провизия, предметы личной гигиены, медикаменты, письма и открытки с поздравлениями, а также освящённые куличи и яйца – в честь недавнего христианского праздника – Пасхи", - сообщают власти.