https://ria.ru/20240509/pomosch-1944908203.html

Жители Кабардино-Балкарии отправили в зону СВО два гуманитарных груза

Жители Кабардино-Балкарии отправили в зону СВО два гуманитарных груза - РИА Новости, 09.05.2024

Жители Кабардино-Балкарии отправили в зону СВО два гуманитарных груза

Жители Кабардино-Балкарии в канун Дня Победы отправили для участников специальной военной операции два гуманитарных груза, сообщает портал правительства... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:09

2024-05-09T12:09

2024-05-09T12:09

надежные люди

прохладный

казбек коков

день победы

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НАЛЬЧИК, 9 мая – РИА Новости. Жители Кабардино-Балкарии в канун Дня Победы отправили для участников специальной военной операции два гуманитарных груза, сообщает портал правительства региона. "В канун Дня Победы в зону специальной военной операции из Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз. Сформировали его по поручению главы республики Казбека Кокова", - говорится в сообщении. По данным правительства, в составе груза – мясные продукты, сыры местного производства, сладости, питьевая вода. Также бойцы получат предметы первой необходимости и вещи, которые собрали по их заявкам. Еще один гуманитарный груз собрали и отправили активисты города Прохладного. "В сборах в течение трех недель участвовали представители органов власти, общественники, жители города и района. В посылках – провизия, предметы личной гигиены, медикаменты, письма и открытки с поздравлениями, а также освящённые куличи и яйца – в честь недавнего христианского праздника – Пасхи", - сообщают власти.

https://ria.ru/20240412/vyplaty-1939659666.html

прохладный

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

прохладный, казбек коков, день победы