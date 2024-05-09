https://ria.ru/20240509/polsha-1944959182.html

В Польше провели акцию против выделения средств режиму Зеленского

В Польше провели акцию против выделения средств режиму Зеленского - РИА Новости, 09.05.2024

В Польше провели акцию против выделения средств режиму Зеленского

Группа польских активистов провела акцию протеста против финансирования киевского режима из карманов налогоплательщиков и с требованием проведения на Украине... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:28

2024-05-09T15:28

2024-05-09T18:24

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ВАРШАВА, 9 мая — РИА Новости. Группа польских активистов провела акцию протеста против финансирования киевского режима из карманов налогоплательщиков и с требованием проведения на Украине президентских выборов, рассказали РИА Новости организаторы акции.Участники принесли плакаты с надписями на польском и английском языках: "Польские налоги для поляков", "Зеленский, проведи выборы!", "Польша не помогает диктаторам", "Польша не помогает узурпаторам", "Перестаньте финансировать недемократический режим", "На Украине нет европейских стандартов". "Тридцать первого марта 2024 года на Украине должны были состояться президентские выборы. Срок Зеленского длится пять лет. Мы понимаем, что страна находится в состоянии войны, но Украина потратила сотни миллионов долларов из средств европейской помощи на создание цифровой платформы для проведения выборов в интернете. Зеленский проигнорировал конституционные требования о проведении выборов", — заявил, выступая на митинге, один организаторов. По его словам, Польша может помочь Украине провести выборы онлайн, предоставить свои серверы под надзором всех заинтересованных сторон. "Как мы можем сотрудничать с нелегальным диктатором? Польша должна помочь. Наше правительство должно прекратить все контакты с украинским правительством до момента, пока украинский народ не выберет новое трудолюбивое правительство", — потребовали протестующие. Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Срок его полномочий истекает 20 мая.Выборы в стране отменили из-за военного положения, сам Зеленский говорил, что они сейчас "не ко времени". В результате его легитимность окажется под вопросом.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле проанализируют эту ситуацию, когда полномочия Зеленского истекут, и тогда заявят о своей позиции.

https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html

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Акция польских активистов против выделения средств режиму Зеленского Польские активисты провели акцию против выделения средств режиму Зеленского. На плакатах протестующих были надписи на польском и английском языках: "Польские налоги для поляков", "Зеленский, проведи выборы!", "Перестаньте финансировать недемократический режим". 2024-05-09T15:28 true PT2M20S

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