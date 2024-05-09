https://ria.ru/20240509/polk-1944934075.html

В центре Белграда проходит шествие "Бессмертного полка"

В центре Белграда проходит шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2024

В центре Белграда проходит шествие "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертный полк" проходит в четверг в центре столицы Сербии при большом числе участников, среди которых представители местных властей и посольства РФ, РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T13:59

2024-05-09T13:59

2024-05-09T13:59

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иосип броз тито

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акция "бессмертный полк"

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БЕЛГРАД, 9 мая — РИА Новости. Шествие "Бессмертный полк" проходит в четверг в центре столицы Сербии при большом числе участников, среди которых представители местных властей и посольства РФ, передает корреспондент РИА Новости. Утром 9 мая на площади Вука Стефановича Караджича в центре Белграда, где также находятся памятники Пушкину и Кириллу и Мефодию, собрались свыше тысячи участников "Бессмертного полка", многие с портретами предков. В начале акции выступил хор местной гимназии с песнями военных лет. Шествие стартовало от памятника Вуку Стефановичу Караджичу в центре города и пройдет до мемориала Освободителям Белграда, где участники возложат цветы к монументу, Вечному огню и памятнику красноармейцу. В первом ряду - министр Ненад Попович, почетный председатель фонда "Бессмертный полк" Сербия, представители руководства посольства России, Россотрудничества, политики и члены общественных организаций. В четверг также запланировано возложение венков к памятнику советским военным на горе Авала под Белградом. Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии. Как ранее заявили в представительстве Россотрудничества, акции пройдет в трех городах Сербии – помимо Белграда, также в городах Ниш и Крагуевац. В Нише мероприятие пройдет от бывшего нацистского концлагеря "Црвени крст" до памятника Освободителям Ниша. В Крагуеваце колонна с площади народных героев прошествует до Джачкой площади, посвященной жертвам расстрелов фашистами школьников и других местных жителей в 1941 году, когда убиты около 3 тысяч мирных граждан обоих полов и всех возрастов. Шествие "Бессмертный полк" впервые состоялось в Сербии в 2016 году. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам, расположены братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне, по официальным данным 1945 года, стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.

https://ria.ru/20240504/shestvie-1943890153.html

https://ria.ru/20240508/shestvie-1944769013.html

https://ria.ru/20240508/aktsiya-1944695432.html

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Ольга Фомченкова

в мире, белград (город), сербия, югославия, иосип броз тито, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), ил-18, акция "бессмертный полк", день победы, день победы — 2024