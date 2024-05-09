https://ria.ru/20240509/polk-1944857958.html

В Пекине прошла акция "Бессмертный полк"

В Пекине прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2024

В Пекине прошла акция "Бессмертный полк"

Традиционная акция "Бессмертный полк" прошла в Пекине в день празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, участниками памятного шествия... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T09:05

2024-05-09T09:05

2024-05-09T09:05

китай

пекин

игорь моргулов

день победы

акция "бессмертный полк"

день победы — 2024

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ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Традиционная акция "Бессмертный полк" прошла в Пекине в день празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, участниками памятного шествия стали более 700 человек - граждане России, стран СНГ, потомки советских и китайских солдат, принимавших участие в боях на полях сражений в разных уголках континента, передает корреспондент РИА Новости. Дети и взрослые, подняв над головами портреты своих героев и красные знамена, прошли единым строем под звуки песен военных лет по территории посольства России в Китае. Во главе колонны с портретом своего отца прошел посол России в Китае Игорь Моргулов. Руководитель Российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева сказала РИА Новости, что для соотечественников, которые приехали в Китай на время или живут здесь на постоянной основе, акция "Бессмертный полк" - "это чувство Родины, чувство локтя, чувство плеча, на которое они могут опереться, потому что есть какие-то вещи, которые помогают стоять на ногах, что бы ни случилось в этой жизни". "Такие мероприятия, как "Бессмертный полк", которые идут из сердца человека, очень важны, потому что люди чувствуют себя по-настоящему участниками этой жизни, а не сторонними наблюдателями. Возможность участвовать дает новые силы, новые источники для нашего укрепления и продвижения чувства любви к Родине, мне кажется, что это очень важно", - добавила она. Говоря о китайских участниках шествия, Уржумцева отметила, что "каждый народ, который завоевал эту победу, это мирное небо, имеет право на свою часть истории, и это знание нужно поддерживать, как среди китайцев, так и среди нас". "У нас с Китаем есть мостик – это наша Маньчжурская операция (9 августа по 2 сентября 1945 года – ред.), неоценимая помощь Советского Союза для становления китайского государства, пусть они об этом помнят, мы на этом не спекулируем, но мы хотим, чтобы они это помнили, потому что самое важное человеческое чувство, на мой взгляд, это чувство благодарности, и это не "я тебе, а ты мне", а совершенно другие истории. Память, взаимное уважение, взаимная поддержка – это и есть благодарность китайского народа нам, и наша благодарность им за то, что они поддерживают нас сегодня, считаю, что это работает, и это очень важно", - добавила она. Участники шествия по его окончанию охотно делились историями своих героев, отмечая, что "это очень важный и знаменательный день для каждой семьи". "Это день памяти, день, с одной стороны радости от Победы, а с другой стороны – день памяти о понесенных потерях. День, когда мы вспоминаем наших дедов и прадедов, вспоминаем их подвиг", - поделился с РИА Новости житель Пекина Иван, который ежегодно приходит на акцию с семьей.

https://ria.ru/20240508/polk-1944674542.html

https://ria.ru/20240507/bessmertnyypolk-1944293961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, пекин, игорь моргулов, день победы, акция "бессмертный полк", день победы — 2024, в мире