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Москвичам рассказали о погоде в День Победы - РИА Новости, 09.05.2024
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08:50 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/pogoda-1944858143.html
Москвичам рассказали о погоде в День Победы
Москвичам рассказали о погоде в День Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в День Победы
Кратковременные осадки преимущественно в виде мокрого снега, облачная с прояснениями погода, утром и вечером гололедица и до плюс 6 градусов ожидается в Москве... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T08:50
2024-05-09T08:50
общество
москва
михаил леус
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Кратковременные осадки преимущественно в виде мокрого снега, облачная с прояснениями погода, утром и вечером гололедица и до плюс 6 градусов ожидается в Москве в День Победы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, в четверг погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, центр которого в середине дня окажется над западными районами республики Коми. "В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха в столице плюс 4-6 градусов, по области от 2 до 7 градусов тепла. Утром и вечером местами возможна гололедица", - сообщил Леус. Специалист добавил, что ветер в регионе будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 11-16 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, к вечеру показания барометров составят 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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общество, москва, михаил леус, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в День Победы

Леус: в Москве в День Победы ожидается мокрый снег и до шести градусов тепла

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСнег в Москве. 7 мая 2024
Снег в Москве. 7 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Снег в Москве. 7 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Кратковременные осадки преимущественно в виде мокрого снега, облачная с прояснениями погода, утром и вечером гололедица и до плюс 6 градусов ожидается в Москве в День Победы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По его словам, в четверг погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, центр которого в середине дня окажется над западными районами республики Коми.
Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Синоптик рассказал о погоде во время парада в День Победы в Москве
Вчера, 14:22
"В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха в столице плюс 4-6 градусов, по области от 2 до 7 градусов тепла. Утром и вечером местами возможна гололедица", - сообщил Леус.
Специалист добавил, что ветер в регионе будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 11-16 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, к вечеру показания барометров составят 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
Майский снегопад в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сильный снегопад накрыл Москву с утра в среду.

Снег в Москве

Сильный снегопад накрыл Москву с утра в среду.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Белые хлопья обрушились на столицу после 11:00. Снегопад сопровождался сильным ветром.

Снег в Москве

Белые хлопья обрушились на столицу после 11:00. Снегопад сопровождался сильным ветром.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Многие автовладельцы еще в конце апреля сменили зимнюю резину, не предполагая таких сюрпризов природы. Движение транспорта на дорогах затруднено.

Снег в Москве

Многие автовладельцы еще в конце апреля сменили зимнюю резину, не предполагая таких сюрпризов природы. Движение транспорта на дорогах затруднено.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

С разной интенсивностью снегопад продолжится в некоторых районах столицы до завтрашнего дня.

Снег в Москве

С разной интенсивностью снегопад продолжится в некоторых районах столицы до завтрашнего дня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фоне майской метели стоимость поездок на такси в Москве подскочила в два-три раза — в предпраздничный день высокий спрос.

Снег в Москве

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

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Уже известно о двух упавших деревьях в ЗАО и ЮВАО. По счастливой случайности никто не пострадал.

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Уже известно о двух упавших деревьях в ЗАО и ЮВАО. По счастливой случайности никто не пострадал.

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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Тем не менее синоптики грозят городу новым катаклизмом — предстоящей ночью и утром 9 мая в Москве ожидаются заморозки до минус шести градусов.

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Тем не менее синоптики грозят городу новым катаклизмом — предстоящей ночью и утром 9 мая в Москве ожидаются заморозки до минус шести градусов.

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Сильный снегопад накрыл Москву с утра в среду.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 8

Белые хлопья обрушились на столицу после 11:00. Снегопад сопровождался сильным ветром.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 8

Многие автовладельцы еще в конце апреля сменили зимнюю резину, не предполагая таких сюрпризов природы. Движение транспорта на дорогах затруднено.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 8

С разной интенсивностью снегопад продолжится в некоторых районах столицы до завтрашнего дня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 8

На фоне майской метели стоимость поездок на такси в Москве подскочила в два-три раза — в предпраздничный день высокий спрос.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 8

Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Столичные власти просят жителей быть предельно внимательными на улице.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 8

Уже известно о двух упавших деревьях в ЗАО и ЮВАО. По счастливой случайности никто не пострадал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 8

Тем не менее синоптики грозят городу новым катаклизмом — предстоящей ночью и утром 9 мая в Москве ожидаются заморозки до минус шести градусов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 8
 
ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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