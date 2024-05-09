https://ria.ru/20240509/pogoda-1944858143.html

Москвичам рассказали о погоде в День Победы

Москвичам рассказали о погоде в День Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Москвичам рассказали о погоде в День Победы

Кратковременные осадки преимущественно в виде мокрого снега, облачная с прояснениями погода, утром и вечером гололедица и до плюс 6 градусов ожидается в Москве... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T08:50

2024-05-09T08:50

2024-05-09T08:50

общество

москва

михаил леус

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Кратковременные осадки преимущественно в виде мокрого снега, облачная с прояснениями погода, утром и вечером гололедица и до плюс 6 градусов ожидается в Москве в День Победы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, в четверг погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, центр которого в середине дня окажется над западными районами республики Коми. "В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха в столице плюс 4-6 градусов, по области от 2 до 7 градусов тепла. Утром и вечером местами возможна гололедица", - сообщил Леус. Специалист добавил, что ветер в регионе будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 11-16 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, к вечеру показания барометров составят 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20240508/pogoda-1944667465.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус, погода, центр "фобос"