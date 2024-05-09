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Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 09.05.2024
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11:11 09.05.2024 (обновлено: 11:43 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/podpole-1944892088.html
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 09.05.2024
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области
Российские войска нанесли удар по расположению ВСУ в поселке Зеселье в Николаевской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:11
2024-05-09T11:43
в мире
россия
николаевская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по расположению ВСУ в поселке Зеселье в Николаевской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."Два прилета в Заселье &lt;...&gt; Сегодня через Николаев поедет вереница микроавтобусов с надписью "груз 200". Но это ничего не значит. И да, прилетели те две "Герани", которые сбили. Тут сами понимайте: или сбили и они упали в бандеровскую располагу, или не сбили и они упали в бандеровскую располагу. Одно из двух", — сказал он. Ранее Лебедев рассказал, что как минимум три взрыва прогремели в Одесской области. По его словам, удары, в частности, наносились по портам в Ильичевске (ныне Черноморск) и Аккермане.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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в мире, россия, николаевская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
В мире, Россия, Николаевская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области

Подполье: ВС России ударили по расположению ВСУ в николаевском поселке Зеселье

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 . Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по расположению ВСУ в поселке Зеселье в Николаевской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
«
"Два прилета в Заселье <...> Сегодня через Николаев поедет вереница микроавтобусов с надписью "груз 200". Но это ничего не значит. И да, прилетели те две "Герани", которые сбили. Тут сами понимайте: или сбили и они упали в бандеровскую располагу, или не сбили и они упали в бандеровскую располагу. Одно из двух", — сказал он.
Ранее Лебедев рассказал, что как минимум три взрыва прогремели в Одесской области. По его словам, удары, в частности, наносились по портам в Ильичевске (ныне Черноморск) и Аккермане.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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