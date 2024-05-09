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Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 09.05.2024

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области

Российские войска нанесли удар по расположению ВСУ в поселке Зеселье в Николаевской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T11:11

2024-05-09T11:11

2024-05-09T11:43

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по расположению ВСУ в поселке Зеселье в Николаевской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."Два прилета в Заселье <...> Сегодня через Николаев поедет вереница микроавтобусов с надписью "груз 200". Но это ничего не значит. И да, прилетели те две "Герани", которые сбили. Тут сами понимайте: или сбили и они упали в бандеровскую располагу, или не сбили и они упали в бандеровскую располагу. Одно из двух", — сказал он. Ранее Лебедев рассказал, что как минимум три взрыва прогремели в Одесской области. По его словам, удары, в частности, наносились по портам в Ильичевске (ныне Черноморск) и Аккермане.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240421/tsar-mangal-1941109542.html

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в мире, россия, николаевская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность